Revelado o maior segredo de Jennifer Lopez para exibir um corpo incrível aos 54 anos: assim você também pode conseguir

Em muitas ocasiões, Jennifer Lopez foi vista saindo visivelmente suada e cansada da academia em Los Angeles, resultado de um treino intenso e ativo para se manter em forma. Mas qual será a rotina específica que a esposa de Ben Affleck segue para ter um corpo incrível?

Jennifer Lopez e sua rotina secreta para ter um corpão aos 54 anos

Acontece que se trata de uma modalidade de exercício criada por uma amiga da "Diva do Bronx", que está ao alcance de todas as pessoas que vivem em Nova York ou Los Angeles, para conseguirem um corpo impressionante como o da JLo.

Recentemente, Jennifer Lopez foi fotografada com sua bolsa Birkin da Hermès e seu café na mão saindo dos estúdios do Tracy Anderson Method, uma combinação de dança, cardio e exercícios isocinéticos.

Trata-se de uma rotina de exercícios criada pela renomada especialista em fitness Tracy Anderson, as aulas têm sido acompanhadas de diferentes celebridades como Madonna, Victoria Beckham e JLo, pois tonificam o corpo enquanto se perde peso em uma sala climatizada a cerca de 35 graus Celsius.

"Fazer exercícios no calor e na umidade proporciona uma série de benefícios: o suor estimula o corpo a liberar toxinas e melhora a elasticidade e o tom da pele", revela o site da academia privada.

Jennifer Lopez conheceu sua treinadora após dar à luz a Max e Emme, seus gêmeos, ela a ajudou a recuperar sua forma física e se sentir muito segura de si mesma

“Eu liguei para Tracy em um momento em que me sentia insegura, perguntando-me se algum dia voltaria a ser como era antes, como acontece com a maioria das novas mães depois de dar à luz”, revelou no prêmio Daytime Beauty. “Ela entrou na minha vida e me ajudou a perceber que eu poderia ser mais forte do que nunca”.