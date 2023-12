Kevin Durant retorna a homenagear a sua avó com novos tênis Nike KD 16 ‘B.A.D.’

Kevin Durant, uma estrela renomada do basquete e presença no mundo dos tênis, mais uma vez prestou homenagem às matriarcas de sua família com a ajuda da Nike.

O jogador de basquete estreou uma emocionante homenagem à sua avó, Barbara A. Davis, com o lançamento dos novos Nike KD 16 "B.A.D."

Nike KD 16 "B.A.D."

O mais recente de Kevin Durant

Já é tradição que o rosto da NBA apresente seus tênis como uma forma de honrar as mulheres influentes em sua vida.

A Nike KD 16, seguindo a linha estabelecida pela KD 15, continuam o tema “B.A.D.”, dedicado à sua avó, que infelizmente faleceu em 2022.

Estes tênis apresentam um atraente cabedal em malha bicolor, com um tom violeta escuro que se estende desde o topo até a língua, os cadarços e o forro interno.

Em contraste, um tom lilás mais suave cobre o revestimento e o sistema de gaiola em 3D que se estende até a sola.

Nike KD 16 "B.A.D."

Ao contrário de suas antecessoras, esta versão não incorpora imagens florais. No entanto, mantém a elegância com as iniciais da avó de Durant em itálico na aba esquerda e em ambas as palmilhas.

Um toque pessoal que adiciona um elemento emocional a este lançamento.

As Nike KD 16 “B.A.D.” já estão disponíveis em lojas selecionadas da Nike e em Nike.com, com um preço de US$160.