Homens preferem mulheres de cabelos curtos ou longos?

Quando se trata de como cuidar do cabelo, as possibilidades são infinitas, dependendo do que melhor se adapte ao estilo de vida e personalidade. Isso significa que é impossível estar sempre de acordo com as tendências. No entanto, quando se trata de conquistar através do estilo de cabelo, existem muitas perguntas sobre o que atrai mais os homens, se uma mulher com cabelo curto ou uma com cabelo longo.

Embora a resposta sempre seja subjetiva devido ao fato de que a atração não se limita apenas ao físico, mas também ao emocional e aos traços de personalidade, podem existir certas coincidências de opinião baseadas no ambiente em que nos desenvolvemos para indicar uma inclinação específica.

Mulher Cabelos têm muita personalidade (Freepik)

Certamente, em nossa cultura, o comprimento do cabelo marca uma diferença entre os sexos. De acordo com Autumn Whitefield-Madrano, autora de ‘Face Value: The Hidden Ways Beauty Shapes Women’s Lives na Psychology Today’, muitos homens têm cabelos longos, mas ainda é visto como uma declaração contracultural: não necessariamente uma proclamação de um homem que se alinha com a feminilidade, mas sim uma declaração sobre a resistência às formas tradicionais e dominantes de masculinidade.

Mulher Cabelos têm muita personalidade (Unsplash)

Particularmente, a psicologia evolutiva considera atraentes os lábios e olhos mais escuros nas mulheres, além de que o cabelo longo está ligado à fertilidade e feminilidade.

De acordo com uma pesquisa do ‘Daily Mail’, de todos os penteados que uma mulher poderia usar, os resultados mostraram que impressionantes 43% dos homens consideravam que os fios longos e ondulados eram os mais sexy. Por outro lado, estilos mais criativos como o corte pixie ou o bob longo representaram apenas 7% e 6% dos votos, respectivamente. Foi até relatado que os homens podem ver o cabelo longo como um sinal de boa saúde e genes.

Estas são algumas teorias

Mulher Cabelos têm muita personalidade (Unsplash)

1) Cabelo comprido é sinônimo de saúde

O cabelo longo claramente requer manutenção e a manutenção requer dinheiro, por isso, as mulheres de cabelo longo frequentemente são consideradas mais ricas e saudáveis. O cabelo longo desempenha um papel importante ao avaliar o bem-estar e o respeito próprio de outras mulheres.

2) Os homens são condicionados a desejar cabelos longos

Claro, não se trata apenas das expectativas sociais ou culturais sobre a beleza das mulheres. A evolução nos ensinou que a qualidade e comprimento do cabelo servem como um fator de força genética e saúde geral, que é até um indicador para mostrar as qualidades reprodutivas de uma mulher. Muitos experimentos e observações concluíram que as mulheres com cabelos longos parecem mais saudáveis do que suas contrapartes com cabelos curtos.

Mulher Cabelos têm muita personalidade (Freepik)

3) Esconde imperfeições

Além disso, o cabelo longo é muito útil para ocultar traços menos atraentes no rosto de uma mulher. Ele faz com que a linha da mandíbula seja menos proeminente e larga, e também desvia a atenção das maçãs do rosto pouco definidas. Em geral, faz com que a mulher pareça mais feminina e jovem.

O certo é que de forma alguma as mulheres estão obrigadas a agradar a ninguém; não precisamos mudar nosso estilo nem viver para agradar aos outros. No final, no âmbito dos encontros e relacionamentos românticos, o fato de alguém gostar de você não deve depender se você cumpre com os padrões físicos impostos pela sociedade. A pessoa certa chegará até você de qualquer maneira e fará você se sentir a mais bonita em todas as suas formas.