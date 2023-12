Cabelos cacheados com luzes: veja algumas inspirações e cuidados

É inegável: os cabelos cacheados com luzes estão em alta nesta temporada, proporcionando originalidade, modernidade e um toque descolado que destaca as curvas capilares, elevando o visual.

Inspirações de Tonalidades para Cabelos Cacheados

Existem diversas opções de luzes para os cabelos cacheados, desde tonalizantes a colorações, com variações entre tons mais quentes e mais frios. A escolha não apenas influencia a aparência, mas também determina o shampoo ideal para os fios descoloridos, já que cada cor requer uma formulação específica para equilibrar as luzes e evitar o amarelamento.

1. Cabelo Cacheado Loiro Claro

Cabelo cacheado loiro claro/ reprodução

Obter um cabelo cacheado loiro claro pode ser desafiador, mas o esforço compensa, proporcionando um visual clássico, delicado e encantador que destaca as curvas dos fios, independentemente do tipo de cachos.

2. Cabelo Cacheado com Luzes Peroladas

Cabelo cacheado com luzes peroladas/ reprodução

As luzes peroladas são uma escolha querida entre as loiras, oferecendo luminosidade e delicadeza às madeixas cacheadas, com uma tonalidade entre o platinado e o champanhe, lembrando a cor de uma pérola branca.

3. Cabelo Cacheado Loiro Platinado

Cabelo cacheado loiro platinado/ reprodução

Similar ao loiro perolado, o loiro platinado representa personalidade e jovialidade para os cabelos cacheados, sendo uma opção luxuosa e marcante.

4. Cabelo Cacheado Loiro Mel

Cabelo cacheado loiro mel/ reprodução

Para um visual mais discreto, o loiro mel é uma escolha perfeita, proporcionando uma tonalidade sutil e natural às madeixas cacheadas, exigindo cuidados adequados, como hidratação e reconstrução capilar.

5. Cabelo Cacheado com Luzes Douradas

Cabelo cacheado com luzes douradas/ reprodução

As luzes douradas são uma excelente opção para quem hesita em aderir às luzes, pois causam menos danos aos fios, proporcionando iluminação ao rosto e combinando com qualquer tom de pele.

Cuidados Essenciais com Cabelos Cacheados e com Luzes

Após a aplicação das luzes nos cabelos cacheados, é crucial dedicar atenção aos cuidados capilares. As luzes tendem a ressecar as pontas, resultando em frizz, e as curvas dos cachos dificultam a distribuição da oleosidade natural, aumentando o ressecamento.

1. Utilize produtos específicos para cachos e luzes

Investir em produtos adequados, como shampoos e tratamentos específicos para cabelos cacheados e com luzes, é essencial para fornecer os nutrientes necessários, manter a saúde e a definição dos fios.

2. Siga um cronograma capilar

O cronograma capilar é fundamental para hidratar, nutrir e reconstruir os cabelos cacheados com luzes, garantindo a saúde e a definição das ondas capilares.

3. Seque o cabelo com uma toalha de algodão

Secar o cabelo com uma toalha de algodão ajuda a definir os cachos, melhorar a textura do penteado e modelar as ondas dos fios, evitando danos causados por secadores e difusores.

Com essas dicas, você está pronta para desfilar com cabelos cacheados e deslumbrantes!

