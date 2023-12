As revelações desta terça-feira (28) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot.

Leão – Carta O Imperador

Mantenha-se desequilibrado e focado em seus projetos. Você tem que ser firme e constante nas decisões que deve tomar. Você tem que enfrentar os desafios que surgem no trabalho e não ser tão superprotetor com você. Lembre-se de que você deve ser o seu centro e a sua luz para depois irradiar para os outros. Você tem que adicionar tempero e diversão ao seu relacionamento porque a rotina está o afasta. Procure aqueles momentos de ternura na velocidade da vida para se mimar com carinho. O amor precisa de risadas, então aproveite.

Virgem – Carta O carro

Cuidado ao ficar inquieto e querer fazer tudo agora. Não tenha pressa. Aplique paciência e tolerância esta semana para que no trabalho você possa realizar tudo o que tiver que resolver em harmonia. Você está animado com alguém que parece querer apenas passar um tempo com você. Se for assim, não vale a pena prosseguir. Você precisa de alguém que esteja entusiasmado com você, que faça você se sentir o ser mais importante do mundo.

Libra – Carta O Hierofante

Equilíbrio e justiça em todas as áreas da sua vida. No entanto, pense também em você, nem todo mundo tem boas intenções, então seja muito seletivo na hora de decidir a quem oferecer ajuda. Sua produtividade no trabalho estará acima das expectativas porque você já está organizado e com o objetivo bem claro na cabeça. Deixe de lado aquele relacionamento superficial que só alimenta o seu ego e procure aquela pessoa que te valoriza e alimenta o seu coração.

Escorpião – Carta O eremita

Você passa pela vida em um ritmo frenético e deve encontrar um momento para parar e refletir. Lembre-se que o corpo e a mente precisam de um momento de paz e tranquilidade. Tenha mais tempo com o seu amor, será muito bom para vocês dois despertarem aquela paixão adormecida pela rotina. Hora de reencontrar-se na intimidade e dar ao seu coração aquela dose de amor que todos merecemos.