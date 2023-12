As revelações desta terça-feira (05) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

As revelações desta terça-feira (28) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário - O mundo

Uma semana cheia de desafios, mas com muito sucesso. Profissionalmente chega uma promoção que você deve receber com muita humildade. Sua atitude é sempre positiva e afasta as fofocas e pessoas tóxicas. Superando crises no romance. Tudo o que você tanto se esforçou para fazer, colherá seus frutos e estará em total harmonia. Aproveite e nutra a paixão.

Capricórnio - A Justiça

Você deve ser firme e assertivo em suas decisões para que no trabalho para não ter problemas. Sim, às vezes o que os outros fazem não é justo, mas você deve ter coragem para superar seja lá o que for. Leve o amor com muito cuidado porque as coisas não estão indo bem. Procure um ponto de equilíbrio para voltar àquela coisa linda que nasceu antes. A reconciliação está a um passo com o diálogo.

Aquário – Carta Temperança

Hora manter o equilíbrio em sua vida e evitar discussões e mal-entendidos. Se houver, você deve ser o centro para acalmar tudo o que está causando problemas ao seu redor. Seja forte e pense antes de agir ou dizer algo. O amor trará calma e da paz, da compreensão e do respeito. Então procure aquele momento de apoio que você precisa com quem ama.

Peixes – Carta O louco

Você terá uma semana cheia de muita energia que deverá controlar para evitar a ansiedade e o estresse que o fluxo de trabalho pode gerar. Medite para alcançar esse controle. Leve a realidade a sério, se organize e concentre suas forças naquilo que considera ser o mais importante. Você tem uma energia desenfreada e possessiva. No amor, você seja mais amoroso e compreensivo. Ambos precisam disso.