As revelações desta terça-feira (05) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot.

Áries – Carta da Roda da fortuna

Você terá uma semana intensa, com muitas emoções no trabalho porque mudanças muito positivas estão por vir. Tenha cuidado com os egos que trazem problemas pessoais e emocionais. Hora de desenvolver a inteligência e intuição. Você tem eu adicionar aquele detalhe de intimidade e paixão no relacionamento para consolidar, ouse mais.

Touro – Carta O Mago

Será uma semana muito intensa a nível profissional e de superar as mudanças que estão por vir. Tudo será muito positivo, o dinheiro chegará às suas mãos, mas você deve ser esperto para controlar seus gastos. Às vezes, você terá que ser tolerante com as pessoas negativas ao seu redor. Seu relacionamento superará algumas barreiras que os separavam. Novos começos e novas ações para levar uma vida melhor.

Gêmeos - Carta O diabo

Você deve controlar seus impulsos para que o trabalho seja organizado. Enquanto você estiver focado no que é realmente importante assumir e seguir em frente as coisas vão dar certo. Evite excessos e esteja disposto a que você e seu parceiro se ajudem a superar alguns obstáculos que estão sendo apresentados para vocês seguirem em frente. Uma surpresa está chegando e você vai se sentir numa nuvem de muita felicidade. Aproveite o seu momento.

Câncer – Carta O sol

Semana de muitos sucessos que você deve aproveitar para apresentar estratégias, fazer propostas e seguir em frente. Seu profissionalismo que é a prova de tudo. Inicio de um novo ciclo em sua vida amorosa, será carinhoso, compreensivo e de bom humor com seu parceiro, por isso eles merecem passar algum tempo juntos sem preocupações. Você tem o poder de centralizar sua vida e irradiar energia positiva.