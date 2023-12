A chave para decorar sua árvore de Natal de forma espetacular é simples

Existem várias formas de triunfar com sua árvore Existem várias formas de triunfar com sua árvore (Unsplash)

A decoração de Natal em nossos espaços é vital para criar um ambiente festivo, mas o adorno que realmente traz o Natal para cada casa é o tradicional pinheiro verde instalado na sala de estar.

A árvore de Natal é o símbolo por excelência das festas de dezembro e o grande protagonista das decorações, pois tem o poder de encher de magia e ilusão cada canto do lar.

No entanto, embora instalá-lo geralmente seja uma atividade familiar emocionante, também pode se tornar um pesadelo se não soubermos por onde começar a decorá-lo para que fique bonito.

Felizmente, nem tudo está perdido porque existe uma chave que pode nos ajudar nessa tarefa, independentemente do tamanho da árvore ou do estilo de decoração que mais se adequa aos nossos gostos.

A chave para que uma árvore de Natal fique incrível

Através do seu perfil no TikTok, a designer Flor Martínez compartilhou um vídeo onde revelou uma das dicas de decoração para que nossa árvore de Natal fique sensacional e se destaque.

O truque está em usar esferas de diferentes materiais, acabamentos e tamanhos - como metálicas, aveludadas, transparentes ou brilhantes -, mas sempre dentro da mesma paleta de tons.

Coloque esferas diferentes para ter uma árvore de Natal fantástica (TikTok: @flor.martinz)

Em seguida, elas devem ser combinadas com outros enfeites de diferentes dimensões e formas. Novamente, todos devem estar na paleta de cores escolhida para a decoração; neste caso, foi a dos prateados.

De acordo com Martínez na descrição do audiovisual, este conselho "pode parecer óbvio, mas às vezes cometemos o erro de colocar todas as esferas iguais ou apenas variar a cor".

Os adornos de Natal devem ter tamanhos e formas variadas (TikTok: @flor.martinz)

Quanto à disposição de cada um dos enfeites, ele aconselhou a marcar primeiro um ponto focal na árvore com qualquer adorno chamativo que ajude a gerar um "maior interesse visual em uma área".

O primeiro passo é escolher um ponto focal (TikTok: @flor.martinz)

"Adicionar diferentes elementos, assim como um ponto focal, é um truque que adoro para criar dinamismo", acrescentou. Além disso, ressaltou que o pé de árvore nunca deve faltar debaixo do mesmo.

Por último, recomendou adicionar alguns enfeites sob o pinheiro para dar um toque extra à decoração de nossas casas. No final, se você seguir as dicas, decorar a árvore será fácil e o resultado será elegante.