Recomendações de séries da HBO adaptadas ao seu signo do zodíaco

Quando chega o domingo, cresce o desejo de relaxar e desfrutar de um momento agradável de lazer. Muitos optam por aproveitar esse tempo mergulhando em uma série para passar a tarde e a noite de forma prazerosa.

Dentro do diverso mundo das plataformas de streaming, HBO Max se destaca como uma escolha para explorar seu extenso catálogo. Nesta plataforma, você encontrará algumas das séries mais elogiadas pela crítica, abrangendo uma ampla gama de gêneros para satisfazer todos os assinantes. No entanto, a tarefa de escolher o que assistir pode se tornar um pouco indecisa. Por isso, preparamos uma lista com base em cada signo do zodíaco. A seguir, fornecemos os detalhes:

Áries: Succession

A determinação é uma característica distintiva de Áries, pois nada nem ninguém pode deter seu avanço. Em 'Succession', a família no centro da trama se mostra excelente para refletir a natureza ardente desse signo.

Touro: Euforia

A emblemática série de Zendaya é particularmente adequada para aqueles nascidos sob o signo zodiacal de Touro. A necessidade de pertencer é uma característica distintiva desse signo, e em 'Euphoria', a trama se concentra em um grupo de adolescentes que exploram o mundo da tecnologia, sexualidade e drogas.

Gêmeos: Barry

Uma das séries mais elogiadas disponíveis no HBO Max é 'Barry', uma comédia dramática que segue a história de um assassino de aluguel que descobre uma paixão incomum pela atuação. Assim como seu protagonista, os Gêmeos são conhecidos por possuir duas personalidades distintas. Enquanto Barry enfrenta a escolha entre a morte e o teatro, sua maneira de ser e agir evolui, adaptando-se às circunstâncias, em sintonia com a versatilidade característica de Gêmeos.

Câncer: Friends

A lealdade e o apoio são fundamentais para aqueles nascidos sob o signo de Câncer, e é precisamente por isso que a icônica sitcom ‘Friends’ se apresenta como a série perfeita. Essa divertida história segue um grupo de amigos em Nova York enquanto procuram apoiar um ao outro e navegar pelas complexidades da vida adulta, refletindo assim os valores essenciais para um Canceriano.

Leão: Game of Thrones

Sem dúvida, Game of Thrones se destaca como uma das séries mais lendárias da HBO Max, e apresenta elementos que ressoam com aqueles nascidos sob o signo de Leão. Em grande parte, os protagonistas da série compartilham uma ambição desmedida de alcançar o topo e obter poder. Além disso, ocorre um choque de interesses e personalidades, pois todos lutam para se considerarem dignos do Trono de Ferro.

Virgem: True Detective

Virgem, um signo do zodíaco caracterizado por sua natureza perfeccionista e sua firme crença na justiça, encontra uma representação excepcional na série True Detective. Essa narrativa fascinante segue diversos detetives imersos na investigação de crimes variados, refletindo a dedicação e a busca incansável pelo que consideram correto, tão distintivas daqueles sob o signo de Virgem.

Libra: Sex and the City

A série Sex and the City, é apresentada como uma escolha ideal para aqueles nascidos sob o signo zodiacal Libra. Essas pessoas, sempre em busca de equilíbrio, tendem a se inclinar para o lado positivo, mesmo quando cometem erros em sua jornada. Esse traço também é refletido na protagonista da série, Carrie Bradshaw, que experimenta erros em seu caminho, mas busca manter um equilíbrio em sua vida.

Escorpião: The Idol

Sem dúvida, Escorpião se destaca como um dos signos mais enigmáticos do zodíaco, graças à sua personalidade misteriosa. Embora possam parecer frios e reservados no início, ao se abrirem revelam sua paixão e preocupação pelos outros. Os protagonistas de 'The Idol' encarnam perfeitamente essa descrição.

Sagitário: White Lotus

White Lotus alcançou um grande sucesso na HBO Max e se destaca como a produção perfeita para representar o signo zodiacal Sagitário. A espontaneidade e o prazer de explorar e descobrir novos lugares são características distintivas de Sagitário. Além disso, eles costumam ser carismáticos e, às vezes, um pouco teimosos. Ao longo das temporadas da série, esse sentido aventureiro é explorado em profundidade, apresentando-nos diferentes destinos turísticos.

Capricórnio: Os Sopranos

Quando falamos de Capricórnio, estamos nos referindo a um signo que desconfia das mudanças e se caracteriza por sua determinação e clareza de objetivos. Eles respeitam as regras, às vezes até mesmo estabelecem, e não hesitam em quebrá-las se considerarem necessário. Essas mesmas características podem ser aplicadas ao falar da família criminosa que protagoniza este título.

Aquário: The Last of Us

The Last of Us se tornou um dos grandes sucessos da HBO Max e também é ideal para aqueles nascidos sob o signo zodiacal de Aquário. A trama se passa em um mundo apocalíptico onde uma bactéria transformou a população mundial em criaturas assassinas.

Peixes: The Big Bang Theory

Em última análise, a divertida série de comédia é perfeita para indivíduos nascidos sob o signo de Peixes, que costumam ser empáticos, divertidos e gostam de se envolver em seu próprio mundo. ‘The Big Bang Theory’ segue um grupo de amigos e cientistas destacados por sua inteligência, mas também por sua falta de habilidade social, especialmente em suas interações com as mulheres.