Para não ganhar peso nas festas de Natal, conheça o método 3-2-1

Chegou dezembro e com ele se oficializa o início das diversas atividades recreativas para se despedir do ano de 2023, momentos divertidos que nos permitem reunir com entes queridos como familiares e amigos ou colegas de diferentes modalidades, como por exemplo no trabalho ou educativas, para comemorar o vivido nos últimos 12 meses, despedir o ano velho e preparar os motores para os desafios do próximo.

O grande problema é que essas reuniões levam a comer mais do que o normal e, sem dúvida, os sinais corporais aparecerão rapidamente. Por isso, também é importante priorizar os cuidados dietéticos para evitar não apenas o excesso de peso, mas também qualquer tipo de doença.

Se você está procurando por uma dieta ou rotina que possa acompanhar você durante a recente temporada de dezembro, então você precisa conhecer o método 3-2-1, o qual consiste em estabelecer metas alcançáveis baseadas em ter três objetivos específicos para cada semana.

Assando o peru para o Natal./ Pexels

Método 3-2-1

O Método 3-2-1 é uma abordagem estruturada que consiste em dividir uma tarefa ou objetivo em três partes, em seguida, em duas partes e, finalmente, em uma parte. Essa técnica é frequentemente usada para simplificar tarefas complexas, tornando-as mais gerenciáveis e alcançáveis.

Essa técnica semanal ajuda a estabelecer objetivos específicos de acordo com a personalidade ou busca, criando um plano de ação e mantendo uma mentalidade positiva, mesmo se cometer um erro, assim explica a treinadora pessoal argentina Stephanie Mansour, que também é instrutora de yoga e pilates e especialista em perda de peso para mulheres.

O Método 3-2-1 funciona de maneira simples: três objetivos específicos, duas opções de treinamento e uma atividade de autocuidado, combinando três circuitos de exercícios cardiovasculares, duas rotinas de força e uma parte final em que se trabalha toda a área muscular que envolve o centro de gravidade do corpo.

As sessões podem ser adaptadas para terem diferentes durações, desde 20 minutos até uma hora completa. Quando se trata de estabelecer objetivos alcançáveis, a especificidade é fundamental. Portanto, é importante ter três metas concretas claras para a semana. Essas metas podem estar relacionadas aos treinos, à alimentação ou à forma de pensar.