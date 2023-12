O grande segredo dos japoneses para perder peso enquanto dormem

O Oriente tem novas tendências que tornam a vida mais fácil e, neste caso, ajudam a alcançar os objetivos estabelecidos. Para aquelas pessoas que estão procurando perder peso ou seguir uma dieta que ajude a emagrecer, a infusão que, segundo os pesquisadores da Universidade de Tsukuba (Japão), acelera o processo de queimar gordura, inclusive durante o sono, é ideal.

O chá oolong é parcialmente fermentado, situado entre o chá verde e o chá preto em termos de oxidação. Originário das folhas da planta Camellia sinensis, é amplamente consumido em países como China e Taiwan. O chá oolong é conhecido por seu sabor suave e floral, com notas frutadas e um toque leve de noz. Além do agradável sabor, o chá oolong também oferece uma série de benefícios para a saúde.

Uma das propriedades mais notáveis do chá oolong é sua capacidade de auxiliar na perda de peso. Acredita-se que o chá oolong possa acelerar o metabolismo e aumentar a queima de gordura, tornando-o uma escolha popular para aqueles que buscam perder peso de maneira natural. Além disso, o chá oolong também pode ajudar a melhorar a saúde do coração, reduzindo os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, o que, por sua vez, pode diminuir o risco de doenças cardíacas.

Outro benefício do chá oolong é sua capacidade de regular os níveis de açúcar no sangue, sendo observado que auxilia no controle da glicose, o que pode ser benéfico para pessoas com diabetes tipo 2. Além desses benefícios, o chá oolong também pode fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão e promover uma pele saudável.

Em resumo, o chá oolong é uma bebida deliciosa e saudável que oferece uma variedade de benefícios para a saúde. Seja você alguém que busca perder peso, melhorar a saúde do coração ou fortalecer o sistema imunológico, o chá oolong pode ser uma excelente opção.

Ele se tornou muito popular nos últimos tempos por suas propriedades antioxidantes e seus múltiplos benefícios relacionados ao fortalecimento do sistema imunológico. Da mesma forma, é perfeito como um bom digestivo, pois ajuda a acelerar o processo de digestão e isso o torna um aliado importante para combater o inchaço abdominal.

Atualmente, de acordo com um artigo publicado na revista Nutrients, um grupo de cientistas de P&D da Universidade de Tsukuba confirmou, após uma longa pesquisa, que o consumo de chá oolong aumenta a oxidação diária de gorduras no organismo, inclusive durante as horas de sono.

Chá oolong: a solução ideal para emagrecer enquanto dorme

Além disso, de acordo com o autor que lidera a pesquisa, o professor Kumpei Tokuyama, trata-se de uma infusão que contém cafeína, um componente que possui propriedades que estimulam o ritmo cardíaco e aceleram o metabolismo. No entanto, o chá de oolong não afeta a qualidade do sono.

O estudo de Tokuyama demonstrou que o consumo de chá oolong, em uma amostra ampla de voluntários, acelerou o metabolismo e a queima de gordura em até 20%, mais do que em outros indivíduos que não consumiram nada. Nos primeiros, os efeitos oxidativos da gordura foram observados mesmo durante o sono.