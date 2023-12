Novo visual: as grandes transformações das celebridades em 2023

Ao longo deste ano, as redes sociais foram palco das incríveis transformações capilares das celebridades. Em meio à avalanche de conteúdo, é fácil se perder entre as mudanças rápidas que apenas as estrelas conseguem adotar. Vamos relembrar algumas das maiores transformações de visual que nos encantaram ao longo do ano.

Viih Tube: Alongamento Capilar com Novo Tom Iluminado

Viih Tube passa por transformação — Foto: Divulgação

A influenciadora Viih Tube surpreendeu seus seguidores em setembro ao compartilhar uma transformação capilar. Após revisitar as fases pelas quais seu cabelo passou, ela revelou o resultado de um alongamento capilar com um tom mais escuro, mas ainda radiante.

LEIA TAMBÉM: 5 cabelos rejuvenescedores e favorecedores que serão tendência

Jade Picon: Da Telinha para os Fios Longos e Escuros

Jade Picon — Foto: Divulgação

Após sua estreia como atriz em Travessia, da Rede Globo, Jade Picon celebrou uma nova fase abandonando os fios curtos e adotando um visual com fios longos e mais escuros.

Iza: Redescobrindo a Beleza Natural

Iza — Foto: Reprodução

Iza passou por uma fase de redescoberta, reconectando-se com a textura natural de seu cabelo. Sua primeira aparição pública com os fios naturais foi em uma campanha da Pantene, mostrando uma beleza autêntica.

Virgínia: Loira, Colorida e com Extensões

Virginia Fonseca — Foto: Reprodução

Virginia Fonseca surgiu ainda mais loira, adicionando pequenas mechas coloridas, e aproveitou para temporariamente mudar o visual com extensões capilares XXL.

Sasha Meneghel: Aquecimento para a Semana de Moda de Milão em Tons de Ruivo

Sasha Menghel fica ruiva! — Foto: Divulgação

A modelo e influenciadora Sasha Meneghel apostou em um tom ruivo em preparação para sua participação na semana de moda de Milão.

Isabeli Fontana: Ruiva para o São Paulo Fashion Week

Isabeli Fontana — Foto: Reprodução

Dias antes da temporada de desfiles do São Paulo Fashion Week, Isabeli Fontana assumiu uma nova personalidade capilar com fios ruivos.

Emma Stone: Loira Platinada com Corte Bob Estilizado

Emma Stone — Foto: Getty Images/ Reprodução

A mais nova loira do pedaço é Emma Stone. A atriz adotou um tom platinado, compartilhando o resultado nas redes sociais, e complementou com um corte bob e franja alongada.

Patrícia Ramos: Uma Princesa Ruiva na Capa da Glamour

Patricia Ramos — Foto: Reprodução

Estrela de capa da Glamour de novembro, Patrícia Ramos surpreendeu ao se aventurar nas tinturas permanentes, exibindo cabelos vermelhos à la A Pequena Sereia.

Kim Kardashian: Loiro Mel para Cada Ocasião Oficial

Kim Kardashian — Foto: Reprodução

Acompanhar as transformações capilares de Kim Kardashian é um desafio, já que a empresária usa cada compromisso oficial como uma oportunidade para aparecer com um visual diferente. Recentemente, ela adotou fios loiro mel.

Rihanna: Loira Após o Puerpério

Rihanna — Foto: Reprodução

Agora mãe de dois, Rihanna deu uma repaginada em seu visual, escolhendo os fios loiros para essa nova fase pós-puerpério.

Selena Gomez: Morena Iluminada em Paris

Selena Gomez — Foto: Reprodução

Selena Gomez também aderiu ao time das morenas iluminadas, clareando o cabelo com mechas fininhas e exibindo um visual poderoso durante um compromisso em Paris.

Ciara: Explorando Estilos Capilares na Gravidez

Ciara — Foto: Reprodução

Grávida, Ciara tem explorado diferentes estilos capilares, incluindo um chanel platinado que conquistou a atenção de todos.

Miley Cyrus: A Revolução para o Castanho Escuro

Miley Cyrus — Foto: Reprodução

Ao contrário de outras celebridades, Miley Cyrus decidiu radicalizar, deixando o loiro para trás e adotando o castanho escuro como seu novo visual.

Fonte: Glamour

LEIA TAMBÉM: Corte borboleta: 10 cortes de cabelo curto rejuvenescedores que serão a máxima tendência em 2024