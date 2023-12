Feng Shui: assim você deve limpar sua casa depois de terminar um relacionamento ou terá má sorte no amor

Feng Shui Se você quer eliminar as más energias depois de terminar um relacionamento, siga estas dicas do que fazer (Matheus Bertelli/Pexels)

Se você terminou um relacionamento, é importante que limpe sua casa energeticamente, caso contrário, atrairá má sorte e ficará com essas más energias, como indica o Feng Shui.

E é que este antigo sistema filosófico chinês estabelece que é importante criar uma harmonia nos espaços em que você vive e passa grande parte do seu tempo, então você deve seguir um ritual para limpar sua casa e nós te dizemos como fazer isso.

Como limpar a sua casa após o término de um relacionamento para evitar má sorte, de acordo com o Feng Shui

Limpeza profunda

Ao terminar um relacionamento, é recomendável fazer uma limpeza profunda em sua casa, varrendo e passando o pano em cada canto.

Além disso, livre-se de tudo o que você tem desse relacionamento, presentes que ele te deu e qualquer coisa que te lembre dele, e limpe sua casa para eliminar as más energias do seu ex e desse relacionamento, para que você esteja pronta e aberta para algo novo.

Decore a sua entrada e transforme-a completamente

De acordo com o Feng Shui, é muito importante que você redecore a entrada da sua casa, que recebe toda a energia de quem chega e a sua própria casa.

Assim, você eliminará as energias negativas que possa ter em relação ao seu relacionamento passado e, além disso, entenderá que está iniciando uma nova fase da sua vida.

Mude a decoração do seu quarto

Outra forma de limpar a sua casa das más energias do seu relacionamento passado é mudar toda a decoração do seu quarto, desde a cama até a entrada.

E é que assim você dará passagem para a nova etapa da sua vida, não pensará mais no seu ex, e dirá adeus a todas as energias negativas que possam existir e possam afetar sua vida amorosa.

Altere a cor das paredes

Também é importante, de acordo com essa filosofia chinesa, que você mude a cor das suas paredes, para se livrar de todas as energias negativas.

Escolha um tom alegre, que te afaste do azar e faça com que tudo de ruim fique no passado, esquecendo aquela pessoa que te fez tanto mal.