Dieta vegana melhora a saúde cardíaca em apenas 8 semanas, segundo estudos

Pesquisadores das universidades de Stanford e da Califórnia-Irvine revelam que a adoção da dieta vegana pode ter impactos positivos na saúde do coração em um curto período de oito semanas. Este estudo inovador, publicado na revista Jama Network Open, envolveu 22 pares de gêmeos idênticos, com uma média de 39 anos, destacando a eficácia da dieta vegana em comparação com a dieta onívora convencional.

Uma Abordagem Genética para Comprovar Benefícios Veganos

Os pesquisadores optaram por estudar gêmeos devido à genética semelhante e estilos de vida idênticos. Os participantes, ligeiramente acima do peso, com um índice de massa corporal (IMC) médio de 25,9%, foram acompanhados durante o experimento. Nenhum deles era obeso ou enfrentava problemas cardiovasculares, proporcionando um cenário controlado para avaliar os efeitos da dieta.

Benefícios Convincentes para Tornar-se Vegano

No experimento, um dos irmãos seguiu uma dieta vegana, enquanto o outro aderiu a uma dieta onívora típica, ambas com orientações de um nutricionista. Ao longo de oito semanas, o peso e o sangue dos participantes foram analisados três vezes. Os resultados foram impressionantes: os adeptos da dieta vegana experimentaram redução significativa do colesterol, melhor controle do açúcar no sangue e uma perda de peso notável em comparação com seus irmãos que consumiram carne.

Resultados Notáveis: Menos Colesterol Ruim, Menos Peso e Açúcar Controlado

Os veganos viram uma redução de 14% no nível de LDL (o colesterol ruim), enquanto o grupo que consumiu carne teve uma redução menor, indicando claramente os benefícios da dieta vegana para a saúde cardiovascular. Além disso, os veganos registraram uma diminuição de 20% nos níveis de açúcar no sangue e perderam, em média, 4,2 quilos a mais do que os que mantiveram uma dieta onívora.

Saúde Melhor em Apenas Dois Meses com Dieta Vegana

O pesquisador Christopher Gardner enfatiza que este estudo oferece uma abordagem inovadora ao comprovar que uma dieta vegana é mais saudável do que a dieta convencional onívora. Ele destaca que a mudança mais significativa ocorre no primeiro mês, sugerindo que qualquer pessoa que escolha uma dieta vegana pode melhorar sua saúde a longo prazo em um curto período de dois meses. Este trabalho destaca o poder transformador da escolha alimentar para a saúde cardiovascular.

Fonte: Metrópoles

