Cuidado: enfeites que atraem má sorte para a sua árvore de Natal

A decoração de Natal é muito bonita, não é à toa que é a época favorita de milhares de pessoas. Mas existem alguns enfeites de azar para a árvore de Natal que podem acabar com o espírito próspero e mágico da época devido às suas formas, materiais e propriedades.

Árvore de Natal: decorações que podem atrair má sorte

Objetos pontiagudos: os objetos com forma pontiaguda são especialistas em cortar o fluxo de boa energia, o que resulta na criação de estagnações energéticas por toda a casa. No caso das estrelas, o ideal seria utilizar algumas com pontas arredondadas para que não se tornem um adorno de má sorte.

Coisas sem sentido: além de terem forma ou serem feitas de algum material específico, os piores enfeites de má sorte são aqueles que não têm significado algum e são usados apenas por sua beleza. Eles são vazios de sentido e isso também causa grandes bloqueios de energia que abrem espaço para a negatividade.

Enfeites negligenciados: bolas quebradas, almofadas desfiadas, luzes com lâmpadas apagadas; o ideal é jogá-los no lixo, pois já cumpriram sua vida útil. Enfeites em mau estado são equivalentes a alimentos estragados. É recomendável manter os enfeites em bom estado para evitar gastos desnecessários.

Cores roxo, azul e preto: existem algumas ideias de decoração que não foram tão bem-sucedidas nesta temporada, pois interferem no fluxo de prosperidade, abundância e boa sorte. Nesse sentido, as cores frias e escuras, como roxo, azul marinho e preto, estão carregadas de energias negativas.

Excesso de decoração: o Natal é uma época de abundância e prosperidade, mas ter excesso de algo, por mais bonito que seja, nunca é bom. Portanto, decorações excessivas na árvore de Natal, como muitas bolas ou luzes em excesso, farão com que o fluxo de energia seja negativo.