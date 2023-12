5 sinais de que o homem que você gosta está fazendo ‘roaching’: essas atitudes o denunciam

Quando pensávamos que éramos especialistas em detectar o gaslighting, o love bombing e outros comportamentos em casais que levam a relacionamentos tóxicos, sempre surge algo no mundo dos encontros.

A prática mais recente descoberta para a qual devemos estar atentas é o "roaching", um anglicismo que descreve quando uma pessoa esconde seu envolvimento com várias pessoas de um possível parceiro.

De acordo com a assistente social clínica Jourdan Travers no Psychology Today, não é considerada infidelidade, mas sim o fato de manter a vida romântica em segredo de forma intencional.

5 formas de detectar se o parceiro está fazendo “roaching”

Detectar o "roaching" em um homem que você gosta pode ser um desafio, mas há vários sinais que podem ajudar a descobrir antes que seja tarde demais. A seguir, apresentamos cinco deles:

Atitude extremamente reservada

O seu parceiro ou pretendente hesita em compartilhar detalhes sobre sua vida íntima. É claro que eles evitam principalmente revelar tudo relacionado aos seus outros interesses românticos potenciais.

Incapacidade de se comprometer

Outro indício de roaching é se o seu parceiro evita discutir sobre o tipo de relacionamento ou qualquer outra conversa sobre exclusividade e compromisso, deixando você em constante insegurança.

Comunicação instável

Um homem que pratica roaching também mantém uma comunicação muito inconsistente. Ou seja, ele desaparece por muito tempo da sua vida e depois retorna como se nada tivesse acontecido, com desculpas pobres.

Mudanças de planos repentinas

Um grande sinal de alerta é se a outra metade mudar repentinamente os planos que haviam feito com antecedência ou os cancelar sem motivos completamente claros.

Mensagens contraditórias

Por último, também é um sinal de alarme se o seu parceiro lhe envia mensagens contraditórias sobre a natureza do vínculo que têm e faz você duvidar do seu afeto por você.

Um homem que pratica roaching mantêm uma comunicação inconstante | (Pexels)

Por que uma pessoa pratica o roaching?

O assédio pode causar grande dano emocional, prejudicar a autoestima e também gerar angústia. A longo prazo, eles dificultam o crescimento pessoal e os próximos relacionamentos.

No entanto, é importante deixar claro que a responsabilidade não está na vítima, mas sim no abusador. As razões pelas quais eles decidem se comportar dessa maneira em um relacionamento costumam ser três.

A primeira é o medo da intimidade e do compromisso que uma relação séria exige. Devido a esse medo de se tornarem vulneráveis e se ligarem emocionalmente a alguém, eles optam por se proteger através do “roaching”.

A má prática permite a eles não apenas evitar os desafios emocionais de um romance, mas também manter-se suficientemente desapegados enquanto avaliam as outras opções que têm.

Os homens que fazem 'roaching' temem a intimidade e o compromisso | (Pexels)

A segunda motivação que as pessoas costumam ter para praticar o “rocahing” é o desejo de experimentar uma variedade de pessoas e todo tipo de emoções em seus romances.

Muitos veem a exclusividade em um relacionamento como algo limitante e entediante, por isso sonham com as diferentes emoções e aventuras que podem viver com várias parceiras em vez de apenas uma.

A terceira razão pela qual alguém costuma praticar o “roaching” é uma baixa autoestima e insegurança. Nesses casos, eles usam diferentes relacionamentos para reforçar seu valor e estão sempre em busca de validação.

A importância que diferentes parceiras atribuem temporariamente aplaca suas incertezas. No entanto, a longo prazo, isso prolonga a ação de evitar emoções e os impede de enfrentar problemas ocultos.