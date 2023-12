5 cabelos rejuvenescedores e favorecedores que serão tendência

Faltam poucas semanas para chegar o ano de 2024 e os salões de beleza já estão cheios de mulheres que desejam uma mudança de visual que as faça parecer bonitas, modernas e com um rosto mais jovial.

Portanto, os cortes de cabelo médio são os mais favorecedores para mulheres de qualquer idade e formato de rosto, pois realçam os traços e disfarçam as imperfeições.

Corte de cabelo french bob

É uma das versões mais charmosas do corte bob. É ideal para mulheres que gostam de cabelo curto. Será um dos cortes que estará na moda em 2024 e será usado com cabelo natural ou ondulado e com franja aberta.

Corte de cabelo long bob com franja

É um corte de cabelo médio que estará na moda em 2024, mas em sua versão com franja que rejuvenesce o rosto. Dessa vez, será usado na versão longa, ou seja, na altura dos ombros, simétrico e com uma franja leve, de preferência estilo cortina.

Corte de cabelo clavícula

Será a estrela de 2024, ideal para mulheres acima de 40 anos, graças ao seu poder rejuvenescedor. É um corte na altura da clavícula e com uma leve inclinação. Com franja e com camadas atrás, será perfeito.

Corte de cabelo longo midi

Seu estilo confortável e versátil o torna ideal para mulheres que não estão totalmente convencidas de cortar muito os cabelos. O corte abaixo da clavícula com franja birkin é ideal para aquelas que têm mais de 40 anos.

Corte de cabelo shaggy bob

É um corte ideal para rostos angulosos. É perfeito para quem gosta de cortes descontraídos. A versão de 2024 é em camadas do meio até as pontas, com um acabamento moderno, desfiado e com movimento.