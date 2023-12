15 perfumes que deixam uma marca quando passam e que poucas mulheres conhecem: eles exalam luxo

O perfume é um selo pessoal que não pode ser captado à primeira vista, mas que deixa uma marca e um rastro impossíveis de esquecer. E nada melhor do que se diferenciar dos demais com uma fragrância única, com notas singulares. Assim são esses perfumes que deixam uma marca e não são comuns.

Perfumes femininos: 10 fragrâncias extraordinárias que deixam um rastro duradouro

Black Opium de Yves Saint Laurent: é uma fragrância muito sensual e cativante, com notas de café negro, baunilha e patchouli. É muito audaciosa e exala sensualidade com uma adição de notas doces.

Alien de Thierry Mugler: é uma fragrância floral muito amadeirada com notas de jasmim sambac, madeira de caxemira e âmbar. É um perfume intenso e cativante.

Flowerbomb de Viktor&Rolf: é uma explosão floral que combina jasmim, rosa, orquídea e patchouli. É um perfume doce e sofisticado.

Molecule 01 da Escentric Molecules: é uma fragrância minimalista composta por uma única molécula, o iso E super. Sua singularidade reside na forma como interage com a química de cada pele, criando aromas únicos e incomparáveis.

Eles têm notas doces, cítricas e florais

J’adore de Dior: é uma combinação única de flores como o jasmim, a rosa e o ylang-ylang. Trata-se de uma fragrância elegante e atemporal.

Maison Margiela Replica - Jazz Club: é um perfume que evoca a nostalgia de um antigo clube de jazz, com notas de rum, tabaco e couro.

Juliette Has a Gun - Not a Perfume: é uma fragrância de estilo minimalista com apenas uma nota: cetalox. Possui um aroma de modernidade e limpeza.

Flower by Kenzo: é uma fragrância concentrada que combina notas de rosa, violeta e baunilha. Expressa feminilidade e frescor.

São atemporais e elegantes

Narciso Rodriguez for Her: é um perfume amadeirado com notas de rosas, pêssego e âmbar. É uma fragrância sensual, duradoura e atemporal.

Jo Malone - Wood Sage & Sea Salt: é um perfume que evoca a brisa do mar com notas de sal, sálvia e madeira.

Gypsy Water de Byredo é uma fragrância com notas de pinheiro, bergamota, incenso e baunilha.

Comme des Garçons - Blackpepper: é uma fragrância picante que combina pimenta preta com notas de cedro e fava tonka.

Black Orchid de Tom Ford: é uma fragrância floral oriental com notas de orquídea negra, especiarias e chocolate.

Orange Sanguine de Atelier Cologne: é uma fragrância cítrica e vibrante com notas de laranja sanguínea, bergamota e vetiver.

Le Petite Robe Noir da Guerlain: é uma fragrância frutada e muito elegante com notas de cereja, rosa e amêndoa.