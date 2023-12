O que é o ‘pó de fadas’? O iluminador que causa furor nas redes e vai brilhar no Natal

O ‘pó de fadas’ chegou para ficar. Desde o aumento de sua popularidade no ano passado, o cosmético tem se mantido invencível no topo dos produtos must-have para as amantes do brilho e do glamour.

Na verdade, em redes como o TikTok, incontáveis usuários compartilharam como usam para iluminar diferentes áreas do corpo e obter um look wow, mas ainda há muitos que não sabem o que é.

O que é ‘pó de fada’ e como se usa?

O ‘pó de fadas’ é apenas um termo para se referir a um iluminador em pó solto. O que torna o produto inovador é que vem em uma pequena garrafa com um aplicador em forma de língua esponjosa.

Basta agitar o frasco para ver as partículas finas e reflexivas - principalmente feitas de mica, dióxido de titânio, entre outros - sair dispersas e dar um aspecto luminoso imediatamente.

O iluminador de longa duração costuma ser aplicado facilmente deslizando ou pressionando a aba sobre as áreas que deseja destacar para alcançar esse brilho tão radiante, luxuoso e chamativo.

O cosmético tem pigmentação intensa e é usado nas mesmas áreas do rosto que qualquer highlighter; isto é, as maçãs, o nariz, o arco do Cupido, olhos e osso da sobrancelha.

No entanto, outro aspecto inovador do pó de fadas é que ele também é usado em outras partes, como lábios, clavículas, braços, ombros, decote, pernas e até mesmo cabelo para brilhar.

Aqueles que já experimentaram recomendam untar creme ou tônico antes do iluminador para que ele tenha maior aderência e depois pulverizar fixador. Além disso, como é um pó volátil, recomenda-se não inalá-lo.

Em negócios de comércio eletrônico é possível encontrar o ‘pó de fadas’ de diferentes marcas. O produto vem em diferentes cores para se ajustar aos tons de pele e seu preço é muito acessível.

A tonalidade mais popular deste iluminador de fantasia é a prata nacarada porque brilha muito graças aos grânulos de brilho ultraluminosos, mas também é popular em rosa e dourado.

Pouco antes do Natal, a popularidade do poderoso ‘pó de fadas’ aumentou entre aqueles que amam o glamour e querem brilhar mais que as luzes de Natal.

No final, o highlighter não te fará voar como a pozinho da Sininho em Peter Pan, mas permitirá destacar suas feições. Se você combinar isso com fé e confiança, vai brilhar como ninguém nesta temporada.