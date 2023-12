Hidratação em dia: receitas de soro caseiro para manter a saúde em dia

Assim como cuidamos da nossa pele, couro cabeludo, cílios ou lábios, é crucial manter nossos intestinos e sistema digestivo limpos para garantir um funcionamento adequado. O consumo de líquidos, seja através de frutas ricas em água como a jícama ou infusões naturais, é tão essencial quanto aplicar protetor solar no rosto.

A Importância dos Soros para o Corpo

Os soros vitaminados comumente disponíveis em farmácias contêm uma mistura de vitaminas e minerais essenciais que ajudam a compensar a perda de água no corpo devido a vômitos, diarreia, consumo de álcool ou atividade física, como no caso dos atletas. Além de devolver vitalidade e energia ao corpo, os soros também desempenham um papel crucial no controle da acidez do sangue (pH) e na atividade muscular, entre outros processos.

Receitas de Soros para um Funcionamento Corporal Adequado

Getty Images

Bebidas eletrolíticas, esportivas, isotônicas ou simplesmente soros podem ser preparados de diversas maneiras. Aqui estão algumas das nossas receitas favoritas!

Soro de Maçã

1 3/4 xícaras de água

1 1/4 xícaras de sidra de maçã

1/4 colher de chá de canela

1/8 colher de chá + 1/6 colher de chá de sal

Você pode optar por ferver todos os ingredientes e substituir a sidra por suco de maçã, ou misturar como um coquetel e servir gelado.

Soro de Hortelã e Uva

2 xícaras de chá de hortelã preparado e depois resfriado

1 xícara de suco de uva 100%

1 colher de sopa de suco de limão fresco

1/8 colher de chá + 1/16 colher de chá de sal

Misture bem todos os ingredientes e tome após o seu treino.

Quem Não Deve Consumir Soros?

Embora seja uma bebida disponível sem receita em farmácias, os médicos desaconselham o consumo de soros em casos de pacientes com incapacidade de deglutição, perfuração intestinal, obstrução intestinal, diabetes, insuficiência renal e cardíaca. Mantenha-se hidratado, mas sempre com a orientação adequada.

Fonte: Glamour Mx