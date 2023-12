Ganhadora do Gran Bartender 2022 compartilha os segredos por trás de um bom coquetel

Para o Dia do Bartender, em meados de outubro, foi realizada no Chile um evento de coquetéis. A disputa coquetelera que foi liderada pelo Grupo Cepas e Grupo Bacardi contou com a presença de marcas como Livenza, Fernet 1882 e o amplo portfólio do Grupo Bacardi. Mas ainda mais importante: com a presença de Agostina Elena, vencedora do Gran Bartender 2022, que também deu uma masterclass.

Agostina Elena, que começou sua carreira há mais de 10 anos no México, hoje é uma destacada bartender argentina. Como mencionamos, ela foi a vencedora da quarta edição do "Gran Bartender", o primeiro reality show de televisão focado na coquetelaria mais alta, onde se destacou pela sua criatividade e histrionismo.

Bartender - Gentileza

Ao longo de sua carreira, Agostina destacou-se por trabalhar com a ciência que estuda a harmonização de aromas, mais conhecido como Foodpairing, pois afirma que 80% do sabor provém desta sincronia: “Esta disciplina nos diz que cada sabor é composto por muitas moléculas voláteis diferentes, quanto mais moléculas compartilharem um sabor com outro, mais podem ser harmonizadas. Ou seja, quanto mais complexo for uma bebida, mais matches e mais versatilidade encontraremos.”

Algumas perguntas para a especialista em coquetéis

- Qual é a melhor técnica: resfriar os copos ou usar gelo?

“Quanto ao uso de gelo ou para resfriar copos, existe mais falta de conhecimento do que mitos. Cada coquetel é uma receita exata, onde o gelo desempenha um papel fundamental. Seja para diluir a água que se procura, ou para manter o coquetel frio por mais tempo e não gerar uma diluição extra à medida que se bebe o coquetel.

É muito importante encher os copos com muito gelo e isto é precisamente para gerar maior diluição da bebida. É necessário que haja mais gelo do que líquido, para que o gelo arrefeça a bebida e não que a bebida derreta o gelo.

É claro que refrigerar copos e copos é mais do que importante, por isso, para que a temperatura do copo não derreta nossos cubos de gelo ou aquecer a bebida”.