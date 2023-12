As previsões deste domingo (3) para todos os signos do zodíaco, de acordo com o tarot.

Áries

Muito sucesso no negócios nesta semana porque você conhecerá pessoas poderosas que lhe pedirão uma parceria para obter bons lucros econômicos. É uma oportunidade que você não pode perder porque significa crescimento profissional. O tarot também lhe anuncia que um compromisso está chegando e que se abrem os caminhos para o amor, para a boa convivência, para a vida familiar. Aproveite este momento para refletir: se há alguém em sua vida com quem as coisas ficaram inacabadas, é hora de solucionar.

Touro

Será um momento de muito trabalho e muitos confrontos que você terá que superar com paciência, tolerância e boa atitude para que tudo corra bem, apesar de todas as coisas negativas que o cercam. Você tem que ser muito astuto para determinar quem quer avançar e quem não quer. O tarot avisa para você seguir na direção certa. Você está passando por alguns conflitos com seu parceiro, divergências que podem ser resolvidas com uma conversa franca e sincera.

Gêmeos

Será um momento com perspectivas de emprego muito boas, então se você quiser aquela promoção, peça. O universo está a seu favor e você deve aproveitar esse momento. Mantenha uma atitude positiva para manter as coisas indo bem. A vida dá muitas voltas e você finalmente encontrou aquela pessoa que te dá segurança, que te entende, que te valoriza e que acima de tudo está comprometida com você. Mas é hora de temperar o relacionamento, de acrescentar aquele detalhe de intimidade e paixão para consolidá-lo.

Câncer

Você deve tomar uma decisão logo para mudar o que você pensava que estava funcionando até agora. O tarot lhe diz que você deve refletir e ouvir sua intuição para que as coisas saiam da forma esperada. Reveja experiências passadas e você perceberá que há coisas que não deve repetir, assim avançará e verá resultados nos negócios. Se você está insatisfeito com esse relacionamento e sente que as coisas não vão bem e que por mais esforço que você faça, o melhor é tomar uma decisão e continuar seu rumo.

Leão

Não permita que dúvidas e inseguranças o invadam na hora de tomar uma decisão importante. Firmeza para o que está por vir porque as mudanças sempre trazem resistências, mas são necessárias para avançar em todas as áreas da vida, no sentimental, no trabalho e até nos relacionamentos. O tarot também avisa que você deve refletir sobre suas emoções e seu caráter, chega de ir a todos os lugares sozinho, de dizer que não precisa de ninguém. A palavra tem poder e você deve ter uma atitude positiva e pensar que merece alguém que te valorize, que seja amoroso e que compartilhe com você o que há de bom e de ruim.

Virgem

Você começa um momento com muitos contratempos, mas tem dois elementos a seu favor: tolerância e paciência. Com isso, será possível superar cada uma das adversidades ao longo do caminho. Avalie muito bem as prioridades que você escolheu para resolver alguns problemas econômicos. Tudo estará no caminho certo se você se dedicar a isso. Alguém do passado vem até você para gerar dúvidas em você, para lhe mostrar que existem decisões e caminhos que são trilhados e que não há como voltar atrás. Se você se sente bem com o seu presente, por que prejudicá-lo com o passado?

Libra

O momento será uma de muitas mudanças às quais você deve prestar atenção porque disso depende o sucesso ou não do que você deseja fazer no longo prazo. Não se distraia com seus objetivos, pois você pode perder as oportunidades que lhe são apresentadas neste momento por não se concentrar. Se você seguir os conselhos, as coisas correrão muito bem. O tarot avisa você para não permitir que experiências de relacionamento anteriores estraguem a atual. Deixe os problemas emocionais que essas memórias geraram em você e apague-os da sua mente.

Escorpião

Se você tinha em mente começar seu negócio, este é o momento cert. Você tem uma luz que o leva ao sucesso, então aproveite este momento e implemente todas as estratégias que tinha em mente. Tudo o que você planejou vai se consolidar e ficará surpreso. Tenha muito cuidado no nível sentimental porque você tem uma energia desenfreada e possessiva. Seu parceiro pode se sentir sobrecarregado. Mude esse estado da sua vida para ser mais amoroso e compreensivo, não deixe o ciúme te dominar e aproveite os bons momentos.

Sagitário

Dias de muito sucesso com mudanças positivas no trabalho que lhe darão o impulso para sair de alguns compromissos e economizar para o futuro. Você sentirá um grande alívio e iniciará novos projetos que lhe permitirão o equilíbrio financeiro que tanto deseja. Tenha muito cuidado com sua saúde porque com o excesso de trabalho você pode entrar em um processo de estresse que vai te quebrar. Deixe de lado aquele relacionamento superficial que só alimenta o seu ego e procure aquela pessoa que te valoriza e alimenta o seu coração. Trabalhe pelo mérito para que a prosperidade e o amor cheguem até você.

Capricórnio

O tarot fala do florescimento dos negócios, mas alerta que é preciso ser racional e acima de tudo medido com lucros para poder investir e conquistar novos negócios que lhe permitam continuar avançando no próximo ano. Às vezes, um único detalhe que você ajusta pode fazer as coisas andarem em um ritmo vertiginoso. Também fala sobre como não negligenciar seu parceiro quando ele mais precisa de você. Você tem que se dar um pouco de espaço no seu trabalho diário e dedicá-lo a atiçar a chama da paixão, reconectar-se na intimidade e dar ao seu coração aquela dose de amor que todos merecemos.

Aquário

A família está muito preocupada com o que está acontecendo com você financeiramente e está disposta a ajudá-lo no que você precisar. Deixe de lado o orgulho e aceite apoio para que você consiga sair dessa situação e trazer paz e tranquilidade para sua vida. As oportunidades de emprego virão, mas você deve mudar sua atitude de derrota e ser mais positivo. Anime-se, este é apenas um revés do qual você se recuperará. Você está animado com alguém que parece querer apenas passar um tempo com você. Se for assim, não vale a pena continuar.

Peixes

Você está muito sobrecarregado e isso causa problemas de saúde que deve resolver imediatamente. O tarot convida você a se libertar dos problemas, a curar feridas e a deixar o passado de lado para seguir em frente. Os negócios estão aqui neste momento, mas com força de vontade e determinação nas decisões você os iniciará de forma permanente. Você tem que adicionar tempero e diversão ao relacionamento porque a rotina os está afastando. Procure aqueles momentos de ternura na velocidade da vida para se mimar com carinho. O amor precisa de risadas, então aproveite.

Com informações da revista Nueva Mujer