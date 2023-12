A ciência de um vinho Late Harvest: por que é importante mantê-lo a uma temperatura exata?

Se você não sabe como apreciar o Late Harvest ou não conhece suas melhores combinações, a ciência tem as respostas. Para começar, um dos aspectos mais importantes ao consumir o vinho Late Harvest é a temperatura, sendo a mais adequada a 10°C.

No entanto, em dias quentes, como no verão e na primavera, é recomendado servi-lo um pouco mais frio, entre 5°C e 7°C, para evitar que a taça esquente.

Qual é a explicação científica por trás disso?

Com o calor, os aromas evaporam-se mais rapidamente e percebemos mais intensamente as sensações dos álcoois e açúcares presentes no vinho. Uma temperatura excessiva pode fazer com que a volatilidade do álcool sature o nosso paladar, obscurecendo assim a percepção dos diferentes sabores. Em geral, o calor reduz a acidez e aumenta as sensações alcoólicas e doces.

Late Harvest

A produção do Late Harvest

Como o próprio nome sugere, o Late Harvest é um vinho produzido a partir de uma colheita tardia, ou seja, a partir de uvas secas, que são colhidas muito depois do normal, cuidadosamente selecionadas, colhidas à mão e armazenadas em barris de carvalho para favorecer sua longevidade. O resultado é um vinho levemente doce que se torna a escolha perfeita para acompanhar aperitivos e sobremesas, e encantar os paladares daqueles que buscam uma experiência única.

Consultamos os especialistas da Toro de Piedra, um dos favoritos dos amantes de vinhos com personalidade, pois apresentaram o Toro de Piedra Late Harvest. É elaborado com 90% sauvignon blanc e 10% semillón. Proveniente de Sagrada Familia, no Vale de Curicó, fascina pela sua cor amarelo dourado e intensas notas de pêssego, nozes, amêndoas e mel.

Na boca, é suculento, amplo e equilibrado, com boa acidez.

Late Harvest

A colheita é feita manualmente, com seleção no vinhedo no início de maio, e sua vinificação é feita com prensagem de cachos inteiros e fermentação em cubas de aço inoxidável. Seu envelhecimento é de 12 meses.

Também influencia como você combina: a harmonização.

O Late Harvest é um vinho branco muito recomendado para ser consumido com tortas e bolos. Embora tenha um impacto maior se consumido com doces que tenham creme, pois isso vai potencializar o sabor doce do vinho e permitir que se perceba cada uma das notas de fruta e mel presentes no Late Harvest.

Além disso, uma tábua de queijos maturados é um complemento maravilhoso, recomendamos o consumo de Gorgonzola ou Roquefort, pois a doçura do vinho será o contraponto ideal nos sabores fortes e marcantes do queijo. Por quê? Isso, explicado pela ciência, causa um impacto nas suas papilas gustativas, para desfrutar melhor o seu sabor e perceber melhor as suas notas de fundo.

Late Harvest

Por último, deverias consumi-lo em uma taça pequena, com o qual você vai conseguir que o vinho entre na parte posterior da boca e assim não vai sentir tão enjoativo. Os vinhos doces como o Late Harvest geralmente têm um teor alcoólico mais elevado, por isso uma taça pequena é perfeita para degustar uma porção mais reduzida.