5 cortes de cabelo antienvelhecimento perfeitos para afinar rostos redondos

Faltam poucas semanas para o ano 2023 chegar ao fim e já estamos todas a pensar nessa mudança de visual que nos permita reduzir alguns anos do nosso rosto.

Em 2024, a atenção estará focada em cortes de cabelo desenhados para realçar a beleza de rostos redondos e dar aquele efeito de estilizar o rosto.

Esses 5 estilos são perfeitos para conseguir esse efeito em rostos redondos:

Bob assimétrico

O corte bob assimétrico é uma versão versátil que adiciona dinamismo. Ao deixar uma seção levemente mais longa na parte da frente, consegue-se um efeito de afinamento que alonga visualmente o rosto. Este estilo moderno e ousado é perfeito para aquelas que procuram uma mudança elegante.

Cabelos desarrumados

As camadas bagunçadas são ideais para adicionar textura e movimento aos rostos redondos. Este corte cria um efeito esculpido que alonga a aparência do rosto. Além disso, a naturalidade e a leveza das camadas bagunçadas dão um toque jovem ou despreocupado.

Franja lateral

A franja lateral é uma aliada clássica para afinar rostos arredondados. Ao cair diagonalmente sobre a testa, cria uma linha que quebra a circularidade, adicionando dimensão e estrutura. Este estilo é uma opção favorecedora que resistiu à prova do tempo.

Comprimento médio com ondas suaves

Uma trança de comprimento médio com ondas suaves é uma opção encantadora para suavizar as linhas de um rosto redondo. As ondas adicionam um toque romântico e feminino, enquanto o comprimento médio cria uma silhueta que eficazmente afina.

Pixie desarrumado

O corte pixie desgrenhado é corajoso e moderno e pode ser especialmente favorecedor para rostos redondos. Ao manter certa comprimento na parte superior e brincar com as texturas desgrenhadas, consegue-se um visual que adiciona altura, contribuindo para afinar o rosto.