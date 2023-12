Técnicas que rejuvenescem os cabelos de mulheres de 40 anos

As tendências que mais tiram anos das mulheres As tendências que mais tiram anos das mulheres (Instagram: @burakalkanofficialll)

Os especialistas em coloração revelam quais são as cores que melhor se adequam a partir dos 40 anos e também asseguram que têm algumas características que ajudam a rejuvenescer o estilo.

Mecanismos que rejuvenecem a partir dos 40 anos

Todos os especialistas concordam que, quando se procura rejuvenescer os traços de forma rápida, os reflexos claros são os indicados. “Sem dúvida, as tonalidades mais favorecedoras são as mais claras, que conseguem amaciar e iluminar o rosto. Dependendo da base, poderão ser loiras, douradas, mel ou cobre”, afirma Álex Sestelo, estilista e diretor do salão que leva o seu nome.

A mesma opinião é compartilhada por Felicitas Ordás, da Felicitas Hair, que afirma que isso não significa que se deva usar o platina. “Os tons mais claros, sem dúvida, são os que mais rejuvenescem, trazem luminosidade e é isso que nos faz associá-los a rostos mais jovens. Isso não significa que morenas ou castanhas devam mudar para loiro, apenas que, adicionando pequenas nuances ou reflexos em tons mel, dourados ou cobre, conseguiremos um aspecto mais renovado”.

As mechas claras e reflexos que iluminam o rosto são ideais

Quanto à aplicação, Sestelo aconselha a jogar com os cachos onde são aplicados os reflexos para embelezar as feições com certos pontos de luz estratégicos. “A técnica de contouring capilar, que joga com tons claros e médios ao longo de todo o cabelo, tendo sempre em conta o corte da cara, é muito favorecedora. Da mesma forma que na maquiagem, com o contouring capilar, são colocados tons mais claros e pontos de luz em áreas específicas do cabelo mais próximas do rosto de acordo com a forma do oval facial”.

Da mesma forma, o salão de Alex Sestelo reflete a personalização como a chave para alcançar o resultado ideal e, embora não descarte nenhuma tonalidade, o objetivo principal é apostar na luminosidade. “Depende de cada caso, mas, em geral, se as feições estiverem ficando mais duras, o ideal é brincar com tons que adocem e clareiem nossa base, então não recomendaria tons muito escuros”.