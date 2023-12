Como proteger sua árvore de Natal das garras curiosas dos gatos

A magia da árvore de Natal pode se tornar uma odisseia para os donos de gatos curiosos. Especialistas oferecem estratégias essenciais para garantir que este símbolo festivo permaneça de pé e sem riscos na presença de seus gatos.

Com a temporada de Natal, a decoração da casa ganha protagonismo, mas para os donos de gatos a preocupação se centra em como manter o pinheiro de Natal seguro. A escolha do local onde o pinheiro de Natal será instalado é chave.

Colocar a árvore em uma sala onde o gato não tenha acesso, ou que possa ser fechada, é a primeira medida preventiva. Além disso, procure uma localização afastada de outros móveis para evitar que o felino use superfícies próximas como trampolim.

A segurança da árvore também depende de uma fixação adequada. Use cabos para ancorá-la na parede, teto e chão, e considere uma base pesada para estabilizá-la e evitar derrubadas inesperadas.

Antes de decorar a árvore, é fundamental torná-la menos atraente para os felinos. Pulverize as ramas com um produto amargo para gatos. Se optar por uma árvore artificial, escolha uma que não brilhe intensamente, já que os gatos costumam ser atraídos pelas luzes.

As luzes e decorações requerem atenção especial. Aplique produto para repelir gatos nos cabos das luzes, coloque-as perto do tronco e evite luzes intermitentes. Opte por decorações resistentes e não frágeis, como as de madeira.

Organize sessões de jogo interativo e forneça brinquedos adicionais para os seus gatos, assim conseguirá mantê-los entretidos ou cansados. Uma árvore chamariz pode ser a distração perfeita para que o gato evite escalar o pinheiro de Natal.

A vigilância constante é a chave para o sucesso. Embora os gatos jovens sejam mais propensos a explorar a árvore, alguns mantêm o interesse ao longo do tempo. Certifique-se de que o seu gato tenha opções de entretenimento suficientes para evitar que a árvore se torne a sua única distração festiva.