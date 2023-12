Unhas brilhantes para Natal: 3 modelos glamurosos para mulheres de 30 ou mais

Para parecer fabulosa em todos os compromissos de fim de ano, nada como essas unhas brilhantes para o Natal. Elas serão o centro das atenções em cada um dos seus looks, tornando-se um acessório a mais quando você for sair para festas.

Não tenha medo de experimentar novos estilos e sair da zona de conforto, pois se você fizer isso com critério, não necessariamente você parecerá exagerada.

Ombré em glitter

Nessa temporada do ano, as cores elegantes e o brilho se tornam os protagonistas. Por isso, o glitter é um dos elementos decorativos pelos quais costumamos apostar de forma sofisticada. E qual melhor maneira de fazer isso do que em ombré, ou seja, um elegante degradê que nos faz brilhar, mas com moderação?

Ele se encaixa perfeitamente em unhas longas ou curtas e mantém aquele estilo pessoal que a identifica. Ele pode ser usado apenas na base da unha ou estendido até a ponta, tudo depende do seu gosto.

Minimalistas

Entre as unhas brilhantes para o Natal de 2023, também temos alternativas para aquelas que acreditam que o excesso de brilho não é para elas. Existem modelos que privilegiam a simplicidade acima de tudo, especialmente agora que se tornou popular mostrar a base natural apenas com uma camada de esmalte transparente por cima.

Pedraria

Por último, não apenas temos glitter e esmalte brilhante ao alcance das mãos. É preciso aproveitar todas as ferramentas do mercado e os adesivos prontos para colar são um detalhe bonito.

Baseia-se em aplicar em suas unhas transparentes alguns brilhos espalhados que não exigirão que você seja uma especialista para que fiquem bem. Basta fazer um padrão ou ‘estampado’ de diamantes, colando cada um e garantindo que todos mantenham a mesma distância.