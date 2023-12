Os penteados que serão um sucesso em 2024: as tranças e os looks molhados

As tendências em penteados para 2024 As tendências em penteados para 2024 (Instagram: @justinemarjan)

O ano de 2024 está a poucas semanas de chegar e com ele também uma série de novas tendências de beleza para as mulheres, tanto no campo da maquiagem quanto nos penteados.

Depois de revisar as passarelas da temporada primavera-verão, a Vogue concluiu que o estilo do cabelo no próximo ano será dividido em duas correntes: a naturalidade effortless e os “retrô”.

5 penteados que estarão em tendência em 2024

Ao mesmo tempo, as tranças e acessórios para o cabelo, como laços, farão o seu retorno triunfal. Se você quer saber o que mais estará em alta em termos de penteados, de acordo com a revista, continue lendo para descobrir.

Os penteados com ondas wet look

O look molhado ressurgiu no final deste ano e continuará no topo nos primeiros meses de 2024. Os penteados com textura úmida que mais veremos se inspiram nos anos 20, como as ondas à água.

Como visto na apresentação da coleção primavera-verão da Giorgio Armani. Embora pareça difícil, alcançar esse penteado não é tão complicado, basta aplicar bastante mousse e grampos.