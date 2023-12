Moda gestante: saiba como montar um guarda-roupa com estilo e conforto

No mágico universo da moda, a maternidade não é apenas o início de uma jornada incrível, mas também um momento emocionante para expressar o estilo pessoal. As roupas para essa fase evoluíram, não sendo mais sinônimo de peças sem graça e modelagens largas.

Hoje, as futuras mamães têm à disposição uma ampla variedade de looks elegantes e funcionais para celebrar essa fase especial da vida. Conversamos com a influenciadora Juju Norremose, uma das grávidas fashionistas mais antenadas, para descobrir como é possível combinar moda e maternidade, e ela compartilhou algumas dicas essenciais.

Modelagem Fluida: Elegância em Movimento

Ao falar de roupas para futuras mamães, a modelagem fluida torna-se a melhor amiga. Ela proporciona conforto, permitindo que o corpo se mova livremente, ao mesmo tempo em que adiciona um toque de elegância. Juju destaca sua preferência por vestidos longos, brincando com peças mais marcadas no busto e soltinhas nas pernas, criando uma sensação de liberdade e estilo simultaneamente.

LEIA TAMBÉM: Verão 2023/2024: veja as cores que serão tendência na época mais alegre do ano

Conjuntos: Versatilidade e Praticidade

Os conjuntos revelam-se uma escolha inteligente para as futuras mães, oferecendo versatilidade e praticidade na hora de se vestir. Juju Norremose adora combinar blusas soltinhas com shortinhos, criando visuais descontraídos com facilidade. Essas combinações versáteis garantem que ela esteja sempre pronta para qualquer ocasião, ressaltando o charme de composições onde as peças se complementam.

Tricot: Aconchego com Estilo

Reprodução Instagram@jujunorremose

O tricot é uma escolha perfeita para a gravidez, proporcionando aconchego e conforto. Juju destaca sua predileção por vestidos mais colados, destacando a barriguinha de maneira estilosa. Além disso, a maleabilidade do tecido elástico torna essas peças ideais para serem usadas durante toda a gestação.

Estampas: Personalidade e Alegria

Reprodução Instagram@jujunorremose

Incorporar estampas é um dos segredos para elevar o visual durante a gravidez, conforme revelado por Juju Norremose. Desde padrões florais até estampas geométricas, as opções são infinitas. Ela destaca o poder das estampas em adicionar personalidade e alegria ao guarda-roupa, além de sua capacidade de disfarçar ou destacar as curvas do corpo, dependendo da preferência pessoal.

Celebre a maternidade com estilo, seguindo as dicas da influenciadora que torna a moda materna uma expressão de elegância e alegria.

Fonte: Glamurama