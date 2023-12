Mechas para mulheres de 60 anos que ainda não mostram seus cabelos grisalhos: elas os disfarçam e deixam mais jovem

Se você está no grupo daquelas que preferem disfarçar seus cabelos grisalhos, existem uma série de mechas para mulheres de 60 anos recomendadas pelos especialistas, pois alcançam o objetivo com elegância e precisão.

Além disso, eles estão entre as tendências de 2024, por isso serão um sucesso para rejuvenescer, seguindo as diretrizes da moda e do glamour.

Mechas para mulheres de 60 anos que ainda não exibem seus cabelos grisalhos.

Mechas de contorno

Ao melhor estilo de Jennifer Lopez ou Beyoncé, essas mechas se caracterizam por serem feitas nas mechas mais próximas do rosto e com uma tonalidade que contrasta significativamente com o resto do cabelo. Apesar de serem marcantes, elas suavizam bastante o contorno do rosto, deixando-o mais doce e rejuvenescido.

Ombré

Mas se você procura algo mais sutil e estilizado, temos este efeito degradê que, após os 60 anos, são mechas perfeitas para qualquer mulher.

O que mais se destaca, de acordo com os especialistas, é a luz que eles trazem para o resto. Além disso, pode ser feito em diferentes técnicas, indo da raiz escura até a ponta mais clara. De qualquer forma, se recomenda arriscar com as técnicas de coloração, porque os cabelos monocromáticos acentuam os sinais da idade.

Baby Fine

Por último, temos essas luzes finas distribuídas por toda a cabeleira. A diferença em relação a outras mechas populares é que as baby fine são feitas desde a raiz, conseguindo assim um efeito de maior densidade e luminosidade na parte de cima do cabelo.

Dessa forma, rejuveneceremos nossa imagem ao iluminar nosso rosto e suavizar as rugas, dando mais volume e densidade ao penteado, além de nos fazer parecer mais estilizadas, qualidades que todas desejamos e para as quais não será necessário investir muito dinheiro em retoques.