Mãe inteligente prepara ceia de natal muito barata

Uma mãe habilidosa revelou como transformou uma ceia de Natal em uma celebração barata. Gemma Loveden, de Merseyside, compartilhou suas estratégias para reduzir os custos sem sacrificar a qualidade dos pratos durante a temporada festiva com o The Mirror.

Gemma Loveden, mãe de seis filhos, decidiu repensar sua abordagem para as festas de fim de ano, buscando maneiras de proporcionar uma experiência festiva aconchegante sem quebrar o banco. Ela costumava gastar centenas de libras em suas compras de alimentos natalinos, mas agora descobriu maneiras de economizar sem abrir mão dos tradicionais acompanhamentos natalinos.

Em uma época de custo de vida em constante aumento, Gemma adotou medidas extras para garantir que sua família pudesse desfrutar de uma ceia de Natal sem comprometer o sabor ou a generosidade da mesa. Ela compartilhou dicas para facilitar as compras durante o período festivo, destacando a importância de preparar refeições saborosas e saudáveis para uma família grande.

Gemma, que administra o site Foodie Family Meals, utilizou um Luxuoso Cesto de Peru e Presunto de Carne Bovina da loja online MuscleFood para criar a ceia festiva. O cesto proporcionou não apenas a refeição principal de Natal, mas também sobras que Gemma armazenou na geladeira e no freezer para criar refeições econômicas nos dias seguintes, incluindo o Boxing Day.

Ceia-de-natal-2-Nicole-Michalou-Pexels

Nicole Michalou / Pexels

Receitas saborosas com sobras

Com as sobras, Gemma preparou uma refeição festiva com peru e carne bovina, além de pratos deliciosos como peru ao mel e limão com arroz frito de carne bovina. Ela compartilhou seu truque de aproveitar ao máximo os ingredientes, como retirar a carne de salsicha da pele para criar uma porção saudável de carne moída.

Gemma também destacou a importância de usar pontos de fidelidade em supermercados para obter descontos em acompanhamentos e vegetais. Ela incentivou a compra de vegetais fora do padrão, compras sazonais e planejamento de refeições para economizar. Além disso, Gemma ressaltou a relevância de pensar além do Natal, considerando também as refeições para a véspera de Natal, Boxing Day e os dias seguintes.

A mãe inteligente aconselhou a antecipação das compras para aproveitar ofertas de última hora, congelando carnes e itens não perecíveis. Ela enfatizou a importância de explorar diferentes estabelecimentos para encontrar as melhores ofertas sazonais. Gemma encorajou todos a não temerem experimentar novos locais de compras, aproveitando as ofertas sazonais disponíveis.

Ao compartilhar suas experiências, Gemma Loveden demonstrou que é possível proporcionar uma ceia festiva memorável sem comprometer o orçamento, aproveitando ao máximo cada recurso disponível e aplicando estratégias inteligentes de compras e aproveitamento de sobras.