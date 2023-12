Italian Bob: a tendência capilar que conquistou as cabeças das celebridades

Como de praxe, a modelo Hailey Bieber aderiu a trend e recebe diversos elogios do seguidores que comentam as fotos em que ela exibe as madeixas - (crédito: Reprodução/Instagram:HaileyBieber)

No universo da moda, as tendências moldam estilos e cruzam fronteiras por meio das redes sociais. Em 2023, a estética “Tomato Girl” conquistou o cenário fashion, destacando-se por rostos corados e vestidos floridos, refletindo o estilo de vida do verão italiano. Agora, a Itália está mais uma vez no centro das atenções, desta vez com o “Italian Bob”, um corte de cabelo que promete ser a sensação do verão de 2024.

A Influência de Simona Tabasco na Propagação da Tendência

Italian Bob se tornou trend após a última temporada de The White Lotus, série da HBO Max, no qual a atriz Simone Tabasco apareceu usando o corte (foto: Reprodução/Instagram:simonatabasco)

A atriz italiana Simona Tabasco, conhecida por interpretar Lúcia Greco em “The White Lotus,” tornou-se o rosto por trás da repercussão do Italian Bob. Seu charme e estilo com o novo corte inspiraram diversas celebridades a adotarem o visual italiano. Este fenômeno ganhou força nas redes sociais, levando o corte a ser cada vez mais solicitado nos salões de beleza ao redor do mundo.

A Versatilidade do Italian Bob na Atualidade

Márcia Alves, cabeleireira no Desiderata Hair Institute, destaca que o Italian Bob atual é uma versão repaginada do corte popular na década de 1960. Com uma base reta, pode variar em comprimento e incluir uma franja desfiada para realçar os traços do rosto. O estilo destaca a beleza facial, proporcionando volume e leveza aos fios.

O Italian Bob: Um Toque de Sofisticação e Descontração

A atriz norte-americana Chloe Moretz já usa o corte há um tempo, antes mesmo de se tornar viral (foto: Reprodução/Instagram:Chloegmoretz)

Priscilla Mota, especialista em corte e colorimetria, enfatiza a popularidade do Italian Bob nos salões de beleza. O corte, ao mesmo tempo clássico e moderno, transmite uma imagem de sofisticação e descontração. O segredo está na combinação única de uma base reta com pontas desfiadas, proporcionando fluidez e movimento aos cabelos.

Diferencial: Volume, Fluidez e Facilidade de Manutenção

Diferenciando-se de outros cortes da família Bob, o Italian Bob dispensa a frente angular e a franjinha típica, adotando um comprimento maior, às vezes descendo até os ombros. Priscilla destaca o volume e a fluidez característicos do corte, tornando-o uma escolha prática e elegante. Além disso, a facilidade de manutenção e a possibilidade de prender os fios contribuem para a crescente popularidade deste estilo capilar.

