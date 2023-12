Embora você esteja procurando por um relacionamento, esses sinais mostram que você não está emocionalmente disponível

Muitas vezes atribuímos a culpa a terceiros pelo fato de nossos relacionamentos irem mal, quando na realidade somos nós que não estamos emocionalmente disponíveis.

Podemos dizer que sim, queremos um relacionamento, até mesmo buscá-lo. Mas se não considerarmos e não estivermos conscientes de que temos comportamentos que sabotam os vínculos e que os construímos a partir de feridas do passado ou padrões tóxicos, não poderemos evoluir para um relacionamento saudável.

Existem várias indicações que podem apontar que uma pessoa não está emocionalmente disponível. Algumas delas são:

1. Falta de interesse em estabelecer conexões emocionais profundas: se alguém evita falar sobre seus sentimentos ou mostra indiferença em relação às emoções dos outros, é provável que não esteja disposto a se comprometer emocionalmente.

2. Dificuldade em expressar emoções: se uma pessoa tem dificuldade em identificar e expressar suas próprias emoções, é provável que não esteja disponível para se conectar emocionalmente com os outros.

3. Evitar compromissos: se alguém evita estabelecer relacionamentos duradouros ou mostra relutância em se comprometer em um relacionamento, pode ser um sinal de que não está emocionalmente disponível.

4. Priorizar a independência: se uma pessoa valoriza sua independência acima de estabelecer laços emocionais, é provável que não esteja disposta a se comprometer emocionalmente em um relacionamento.

5. Incapacidade de oferecer apoio emocional: se alguém não está disposto ou não é capaz de oferecer apoio emocional aos outros, é provável que não esteja emocionalmente disponível.

É importante observar que esses sinais não são definitivos e que cada pessoa pode ter suas próprias razões para não estar emocionalmente disponível. No entanto, se você identificar várias dessas indicações em alguém, pode ser sinal de que essa pessoa não está pronta ou não está disposta a estabelecer uma conexão emocional profunda.

De acordo com o portal ‘La Marca Well’, estar disponível emocionalmente significa estar aberto a experimentar suas emoções, tanto as positivas quanto as negativas. Caso contrário, será alguém excessivamente racional e inflexível que se fecha para a vida.

Pode procurar o amor tomando cuidado com as feridas internas (Pexels)

As pessoas dispostas a sentir podem ser descritas como flexíveis, não julgadoras, abertas a experimentar e empáticas. O oposto disso é ser rígido, excessivamente racional, disperso, evitativo e negativo.

De acordo com a terapeuta Claudia Miraglia, conforme a mesma fonte, “uma das características de não estar emocionalmente disponível é a incapacidade de viver abertamente suas emoções, o que muitas vezes leva a evitar falar sobre seus sentimentos ou sobre o que cerca a pessoa indisponível. Isso pode ser percebido como antipatia ou egoísmo”.

Pode estar autosabotando suas relações (Imagen de Stefamerpik en Freepik)

Mas além disso, existem outras condutas que se enquadram na categoria de autossabotagem para se proteger da vulnerabilidade, que vem de feridas de rejeição ou abandono na infância. Algumas delas são: