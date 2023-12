Desafios e oportunidades de trabalho para brasileiros com mais de 50 anos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente os dados mais recentes sobre a expectativa de vida no Brasil, revelando um aumento para 75,5 anos para os bebês nascidos em 2022. Esse crescimento, associado à inversão da pirâmide etária, apresenta desafios e oportunidades únicas para o país nos próximos anos.

Expectativa de Vida e Desafios Previdenciários

Além da expectativa de vida ao nascer, o estudo do IBGE destaca a esperança de vida para diferentes idades. Em 2022, uma pessoa com 65 anos poderia esperar viver mais 18,1 anos, chegando a uma média de 83,1 anos. Essa idade é significativa, pois corresponde à idade mínima de aposentadoria por idade para homens em 2023. No entanto, o aumento da longevidade traz desafios previdenciários, especialmente com a pequena participação de aposentadorias complementares.

A Revolução da Longevidade e Desafios no Mercado de Trabalho

Com mais de 22 milhões de brasileiros com 65 anos ou mais em 2022, correspondendo a 10,9% da população, a professora Michelle Queiroz destaca a “revolução da longevidade”. Esse fenômeno é impulsionado pelo aumento da expectativa de vida, pela redução do número de filhos por família e pela rápida expansão da população idosa no Brasil.

LEIA TAMBÉM: Segredos da longevidade: como chegar aos 100 anos com qualidade de vida

Desafios no Mercado de Trabalho para a Geração 50+

Foto: Naice Dias/ Itatiaia

A cultura da juventude, refletida no mercado de trabalho, apresenta desafios para aqueles com mais de 50 anos. Em 2023, apesar do Brasil ter criado 1,8 milhão de empregos formais até outubro, a população acima de 50 anos enfrentou fechamento de vagas, totalizando 76,8 mil a menos. Processos seletivos muitas vezes excluem essa faixa etária, contribuindo para um déficit de contratação significativo.

Empreendedorismo como Alternativa

Diante das dificuldades no mercado formal, muitos buscam no empreendedorismo uma alternativa. Laurana Viana, analista do Sebrae Minas, destaca que muitos empreendedores entre 50 e 65 anos são pessoas demitidas que buscam oportunidades após não conseguirem recolocação no mercado formal.

Potencial e Experiência na Maturidade

Apesar dos desafios, profissionais acima de 50 anos são reconhecidos por suas qualidades. Empresas, como o banco Mercantil, reconhecem a contribuição valiosa desses profissionais, enfatizando a experiência, maturidade e efetividade na resolução de problemas.

Construindo a Sociedade do Futuro

Michelle Queiroz destaca a importância de aproveitar a oportunidade de envelhecer para construir a sociedade do futuro. Ela enfatiza a necessidade de empresas contratarem mais pessoas nessa faixa etária hoje, garantindo as mudanças necessárias para o futuro.

Fonte: Itatiaia