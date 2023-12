Desafio matemático: descubra o próximo número na sequência e mostre seus conhecimentos

À medida que as pessoas deixam a escola, muitas também deixam para trás a matemática com alegria. No entanto, nossa vida diária ainda envolve problemas matemáticos, e a falta de prática pode fazer com que esqueçamos até mesmo o básico que aprendemos na infância, como a tabuada ou a divisão longa.

Uma pergunta desafiadora está deixando muita gente coçando a cabeça, mas se você conseguir resolvê-la, é uma ótima maneira de impulsionar sua função cognitiva, como relembrou o The Mirror. O desafio consiste em descobrir qual deve ser o próximo número nesta sequência intrigante. Teste suas habilidades matemáticas e veja como elas se mantêm.

A sequência apresenta a seguinte relação: se 7 = 42, 6 = 30 e 5 = 20, qual é o valor de três? Parece desconcertante à primeira vista, mas a solução é surpreendentemente simples.

Matematica-1-1

Stories / Instagram

A lógica da sequência

Embora inicialmente possa parecer que os números aumentam de 10 em 10, a resposta está relacionada com as tabuadas. Os números na sequência são multiplicados pelos números anteriores. Por exemplo, para 7 = 42, a soma completa é 7 x 6 = 42. O mesmo se aplica a 6 = 30 (6 x 5 = 30) e 5 = 20 (5 x 4 = 20). Portanto, para 4, seria 4 x 3 = 12, e para 3, a resposta é 3 x 2 = 6.

Se você chegou à resposta imediatamente, parabéns! Sua mente está afiada. Se não, vale a pena manter suas habilidades matemáticas e de resolução de problemas afiadas com quebra-cabeças diários para manter a saúde mental em dia.

Matematica-2

Stories / Instagram