Cortes de cabelo que serão tendência e estilizam mulheres com bochechas cheias

Um clássico da moda que continuará em vigor em 2024 são os cortes bob, que prometem continuar estilizando e afinando visualmente as mulheres com bochechas cheias.

Por alguma razão, o tempo continua passando e ele nunca é abandonado, mas o que é certo é que eles se reinventarão com as técnicas do momento, pois o que prevalece nas tendências são os detalhes, as camadas e o movimento com aspecto natural.

Corte bob em camadas curtas

Para quem gosta de cabelos curtos, o corte bob em camadas curtas é perfeito, pois dará textura e volume aos seus cabelos, sem precisar ser digna da Rapunzel. Também é para aquelas que gostam de se arrumar em poucos minutos, já que a melhor maneira de usá-lo é bagunçado, quase natural e até mesmo com ondas.

Bob assimétrico

Entre os cortes bob que estarão na moda em 2024, destaca-se o elegante e audaz bob assimétrico. É muito especial graças à sua originalidade e versatilidade, que se caracteriza pelo seu desnível que ajuda a controlar o volume, traz movimento, rejuvenesce o rosto e é elegante.

Por outro lado, embora seja adequado para todos, tem grandes benefícios para rostos redondos. O seu efeito de queda reta reduz o destaque das bochechas e faz com que pareça ter traços mais alongados.

Bob com franja de lado

Por outro lado, temos o bob com franja, que é penteado de lado e que gostamos porque realça nossos traços e atratividade natural. Deixa a textura do cabelo com ondas e um aspecto “despenteado” fresco, para que você pareça moderna e despreocupada. Tente não deixar a franja cair reta no queixo, mas sim que ela se estenda desfiada um pouco mais abaixo.