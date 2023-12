Como saber o quão fiel é o seu parceiro segundo a numerologia?

Para a numerologia, existe uma forte ligação entre os números e a energia do universo, incluindo a nossa personalidade e as relações interpessoais. Datas e eventos são iguais e neles a energia flui de uma determinada maneira.

É por isso que a numerologia pode analisar a energia que liga um evento a um indivíduo, principalmente com base na sua data de nascimento, como detalhado pelo site Publimetro.

É importante deixar claro que cada pessoa tem o seu número de vida que pode decifrar várias coisas sobre sua personalidade, como saber se são fiéis como casal.

Para saber se o seu parceiro é fiel a você segundo a numerologia, é necessário fazer uma operação matemática na qual deve ser obtido um único dígito.

Por exemplo, alguém que nasceu em 5 de maio de 1972 soma 5+5+1+9+7+2= 29. Então 2+9= 11 e 1+1= 2. Confira o significado de cada número:

Número 1

É uma pessoa com vontade de conhecer constantemente novos amantes, ter novos parceiros e encontrar experiências variadas.

Número 2

Sua fidelidade depende 100% do carinho e do amor com seu parceiro, o que significa que nutrir o vínculo garante comprometimento total.

Número 3

É uma pessoa fiel desde que não sinta que lhe está sendo infiel, porque para ele a reciprocidade é fundamental.

Número 4

A fidelidade em essência não é a sua melhor opção; Eles não são dados a isso e não é fácil para eles estarem totalmente comprometidos.

Número 5

São totalmente fiéis, mas pensam em mais pessoas, o que pode ser problemático, pois de certa forma isso também é um tipo de infidelidade.

Número 6

Eles serão completamente fiéis quando estiverem apaixonados, mas se não sentirem isso, provavelmente não serão tão devotados.

Número 7

Eles são fiéis por natureza; É simples assim, a fidelidade para eles não está condicionada, não vacila, mas está sempre presente.

Número 8

Costumam sentir atração por outras pessoas, mas não caem na infidelidade, pois o respeito vem em primeiro lugar e falarão sobre isso antes de trair.

Número 9

Certamente sonham com alguém que seja tão aberto quanto eles, sem ‘compromissos’, mas com relacionamentos mais abertos, por isso não gostam de fidelidade.

Com informações do site Publimetro