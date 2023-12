Carolina Herrera: seus 3 conselhos para exibir um corte de cabelo com estilo

Se há alguém no mundo que é um exemplo de elegância, distinção e sofisticação é a venezuelana Carolina Herrera, e não apenas por ser designer, mas também por sua própria aparência, sua forma de ser, sendo uma mulher bonita e inspiradora aos seus 84 anos de idade.

Todas as mulheres que chegam à idade madura ou envelhecem, porque não dizer, a têm como um ícone do estilo mais adequado à sua idade.

Carolina Herrera, além dos conselhos que deu sobre a seleção de roupas adequadas para cada tipo de corpo e idade, também se destaca pelas declarações que deu sobre a importância do cuidado com o cabelo na aparência feminina.

De acordo com a revista Vanidades, há 3 dicas-chave que a designer venezuelana tem pregado para parecer bonita, elegante e moderna com um bom corte de cabelo.

O princípio de “menos é mais” se aplica ao cabelo

Herrera deixou claro em suas diversas declarações que a praticidade e o minimalismo também são regras essenciais do estilo capilar.

Através da apresentação de suas diferentes coleções na passarela e de seus próprios looks, somos testemunhas de que os penteados sóbrios, simples e descomplicados são os favoritos da venezuelana.

A regra imposta pelo ícone de ter apenas cabelos curtos durante a maturidade também se adere a esse princípio de simplicidade, indicando que não é necessário passar horas no salão quando se precisa comparecer a um evento importante, mas sim que pequenos acessórios, como grampos, são suficientes para destacar a imagem pessoal.

Um cabelo saudável é fundamental para projetar boa imagem

Carolina Herrera projetou em sua própria imagem a importância de cuidar do cabelo com rotinas adequadas para que ele pareça saudável e contribua para a projeção de uma imagem elegante.

Em relação a este ponto, a designer destacou em várias entrevistas que é essencial fazer a manutenção periódica do nosso corte e tintura, além de utilizar diariamente os produtos adequados para o nosso tipo de couro cabeludo.

Aposte no natural

Carolina Herrera tem demonstrado que ter um visual com cabelos grisalhos não é sinônimo de feiura ou desleixo, por isso nunca é demais seguir o conselho que a venezuelana dá sobre mantermos nossa aparência natural e aceitar com dignidade o surgimento dos sinais da idade em nosso corpo.

A frase icônica da representante da moda afirma: “não há nada que envelheça mais uma mulher do que se vestir de jovem”. Também pode ser aplicada a este princípio, levando em consideração que é muito melhor deixar os cabelos grisalhos do que tentar disfarçá-los com tinturas que evidenciem a falta de naturalidade.