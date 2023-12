Caminhar mais rápido é um passo importante na prevenção do Diabetes Tipo 2, diz estudo

Um estudo recentemente publicado no British Journal of Sports Medicine revelou que a velocidade ao caminhar está diretamente relacionada ao risco de desenvolver diabetes tipo 2. Os benefícios dessa prática aumentam significativamente com o aumento da velocidade. A pesquisa, que analisou mais de meio milhão de adultos no Reino Unido, Japão e EUA, destaca que caminhar a 2 a 3 mph reduz o risco em 15%, enquanto a 3 a 4 mph reduz em 24%. Surpreendentemente, caminhar a mais de 6,4 mph resulta em uma redução de 39% no risco, equivalente a completar quatro voltas em um campo de futebol em apenas 15 minutos.

LEIA TAMBÉM: Como saber se você sofre de apneia obstrutiva do sono?

Mantenha o Passo Adequado para Benefícios à Saúde

Para aqueles que estão começando, encontrar o ritmo ideal é crucial. A recomendação é caminhar em um ritmo que permita a conversação, mas não a cantoria. Esse ritmo garante que sua frequência cardíaca esteja elevada o suficiente para colher os benefícios à saúde. O uso de rastreadores fitness é sugerido para monitorar o progresso e garantir que os objetivos sejam alcançados.

Priorize a Velocidade, Não a Quantidade de Tempo

Enquanto as mulheres andam mais rápido quando estão em grupo, a tendência dos homens é reduzir o ritmo. – Foto: reprodução/FatCamera/Getty Images

O estudo revela que a velocidade da caminhada supera a quantidade de tempo dedicado à atividade física. Sendo assim, é aconselhável ser intencional ao praticar o exercício. Ao analisar 10 estudos, os pesquisadores destacam que caminhar de forma mais rápida é a chave para maximizar os benefícios à saúde.

Companhia Afeta o Passo: Tendências Distintas

Curiosamente, a pesquisa observou diferenças no ritmo entre homens e mulheres. Em geral, os homens tendem a caminhar mais rápido quando estão sozinhos, diminuindo o ritmo na companhia de outros. Já as mulheres aceleram o passo em duplas ou grupos.

Cingapura Lidera o Ranking Global de Caminhantes Velozes

Descobriu-se que Cingapura é a cidade com os caminhantes mais rápidos do mundo, atingindo uma média de 6,3 mph (10 km/h). Copenhaga e Madrid ocupam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Incorporando a Caminhada na Rotina: Uma Escolha Simples para a Saúde

Caminhar: Uma Atividade Acessível e Benéfica para Todos

Caminhar é uma atividade gratuita, simples e facilmente incorporável na rotina diária. Seja a caminho do trabalho, nas compras ou visitando amigos, optar por caminhar traz inúmeros benefícios à saúde. Mesmo apenas cinco minutos de exercício diário já demonstram melhorias significativas. Faça da caminhada parte essencial do seu dia a dia!

Fonte: New York Post