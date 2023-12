A ciência por trás de um bom corte para churrasco: mesmo estando congelado

O conceito de fazer churrasco está se tornando cada vez mais popular. E embora seja ótimo poder planejar churrascos de forma espontânea, um ritmo de vida acelerado não permite isso.

E se considerarmos o churrasco nas compras mensais de mantimentos? Como selecionar uma carne que, mesmo congelada, não perca as características da carne fresca? A ciência tem a solução.

Uma tecnologia de congelamento avançada

A tecnologia Individual Quick Freezing (Congelamento Rápido) é um método pelo qual os produtos alimentícios são congelados de forma rápida e eficiente. No caso da carne, o ideal é congelá-la no seu ponto máximo de frescura para manter suas principais características, como maciez, sabor, teor proteico e mineral.

Maturatta

Isso é feito através de um túnel de congelamento que consegue reduzir a temperatura para -40°C. O processo total dura 2 dias, reduzindo a cristalização e preservando os atributos da carne.

Por exemplo, está disponível a carne congelada de origem brasileira Maturatta que utiliza este sistema. É comercializada pela JBS, a maior processadora de proteínas a nível mundial.

Viviana Segovia, gerente geral da empresa no país, indica que “estamos presentes há muitos anos através de diversos produtos, com nossas marcas Friboi, Friboi Black e Swift. Agora, com Maturatta, visamos consolidar nossa presença no mercado das carnes de bovino especiais para churrasco, com cortes do tamanho ideal para um melhor rendimento nos assados. Além disso, essa nova linha garante uma carne macia e de maior sabor, devido a um processo de maturação e congelamento no local de origem que preserva suas qualidades por mais tempo”.

A carne maturada é um processo de envelhecimento controlado da carne, que tem como objetivo melhorar o sabor e a textura do alimento. Durante esse processo, a carne é armazenada em condições específicas de temperatura e umidade por um período determinado de tempo, permitindo que as enzimas naturais ajam sobre as fibras musculares, amaciando-as e intensificando o sabor. A carne maturada geralmente possui um sabor mais acentuado e uma textura mais macia em comparação com a carne fresca.

A maturação das carnes está adquirindo um papel muito importante no mercado de proteínas. Trata-se de um processo chave na hora de oferecer um produto com a maior qualidade possível.

Os atributos oferecidos pela carne maturada são variados. Durante essa fase, os microorganismos e as enzimas atuam na carne para decompor o tecido conectivo. Isso, com o objetivo de amaciá-la e dar-lhe um sabor mais intenso, conseguindo, assim, que ela seja mais suculenta, macia, aromática e saborosa.

Essas qualidades desempenham um papel fundamental quando um consumidor opta por um corte específico. Se a carne possui essas características organolépticas, ou seja, que podem ser percebidas pelos sentidos, a probabilidade de o consumidor voltar a comprar do mesmo fornecedor (ou marca) aumenta significativamente, de acordo com estudos realizados pela Odepa (Oficina de Estudos e Políticas Agrícolas).

Maturatta

A maturação não envolve nenhuma intervenção química e é realizada em condições muito específicas. No caso do Maturatta, linha de carne para churrasco da JBS, a peça é embalada a vácuo e colocada em uma câmara fria a uma temperatura controlada de cerca de 0 a -1C por 15 dias, com o objetivo de melhorar seu sabor e textura.