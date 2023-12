3 cortes de cabelo que rejuvenescem as mulheres com 40 anos: são perfeitos para exibir os cabelos grisalhos de forma natural (Instagram: @jamieleecurtis / @carmen_gimeno)

“Se não podes vencer o teu inimigo, junta-te a ele”, diz um provérbio popular que se aplica muito bem às mulheres que lutam constantemente contra os cabelos brancos. Chegou a hora de deixá-los crescer e exibi-los.

Seja o seu cabelo completamente branco ou apenas tenham aparecido os primeiros fios grisalhos, não é necessário fazer mais do que esperar que a densidade aumente para realizar uma transição definitiva.

No caso das loiras ou daquelas que usam colorações em tons semelhantes, existe a opção de brincar com mechas para incorporar os cabelos grisalhos ao visual e suavizar sua aparência.

Podem ser utilizados tons como baunilha, loiro cinza ou bege para alcançar o efeito desejado.

Mas também há os cortes de cabelo que rejuvenescem o rosto e nos fazem parecer muito chiques com os cabelos grisalhos, e esses 3 cortes provam isso.

Corte de cabelo Bob

Optar por um corte de cabelo bob é uma excelente maneira de reduzir a idade do rosto e ganhar em conforto, sem sacrificar a feminilidade dos fios.

Este estilo de cabelo, que nunca sai de moda, é igualmente perfeito para cabelos prateados ou em processo de transição para o grisalho.

Este corte não só é ideal para mulheres maduras com cabelos grisalhos, mas também é uma escolha elegante para aquelas mulheres mais jovens que buscam um visual moderno, especialmente quando combinado com a tendência de coloração cinza.

Se você tem cabelo fino, a chave está em brincar com camadas invisíveis, pois isso ajudará a dar mais volume ao penteado, alcançando um visual mais completo e favorecedor.

Corte de cabelo bob mini

Dentro das tendências de cortes de cabelo com cabelos grisalhos para o ano de 2023, é imprescindível mencionar a versão mais curta do popular cabelo comprido, perfeita para realçar os cabelos prateados.

Este estilo não só proporciona um toque rejuvenescedor, mas também moderniza o aspecto geral e é extremamente confortável de usar e manter.

Corte de cabelo Pixie

O corte pixie também é uma opção rejuvenescedora que é realçada ainda mais com cabelos prateados. Este estilo destaca nossos traços faciais e pode ser personalizado de acordo com a forma do nosso rosto para destacar as áreas que nos interessam.

Uma das vantagens deste corte é que permite brincar com o comprimento na parte superior da cabeça, oferecendo diversas possibilidades de penteado.