10 penteados naturais perfeitos para mulheres acima de 40: disfarçam os cabelos brancos e rejuvenescem

O cabelo grisalhos e as mechas são uma combinação perfeita que permite esquecer o incômodo da tintura e as constantes visitas ao salão de cabeleireiro. Existem novas técnicas de coloração mais atuais, que permitem iluminar os cabelos de forma estratégica para que os grisalhos façam parte do visual pessoal. Assim, o cabelo não sofre tanto dano e o crescimento do mesmo não fica tão evidente com o passar das semanas.

As 10 mechas perfeitas para disfarçar os grisalhos

Mechas babylights: são aquelas que são aplicadas da raiz às pontas como fios iluminados, evitando o efeito de raiz à medida que o cabelo cresce. Os loiros nórdicos ou baunilha são ideais para cobrir os cabelos grisalhos.

Mechas balayage invertido: nesta técnica, a raiz é mantida na cor natural para cobrir levemente os cabelos brancos e unificar o tom. Em seguida, é aplicada a técnica de balayage esfumada do meio até as pontas.

Mechas derretidas: é uma técnica em que várias tonalidades de loiro são misturadas à base para obter um acabamento natural cheio de nuances.

Mechas lowlights: trata-se de uma técnica com reflexos apagados para não expor tanto o cabelo aos mais iluminados, o que é perfeito para bases naturalmente escuras.

Mechas balayage e babylights dourado: trata-se de uma combinação para iluminar de forma sutil a raiz e saturar mais à medida que se desce das mechas até as pontas.

São mechas ideais para uniformizar os cabelos grisalhos

Mechas castanhas balayage: é ideal para conseguir um efeito favorecedor em cabelos escuros com tons castanhos e reflexos de mel e caramelo.

Mechas balayage loiro areia: é um tipo de mecha que combina dois tons de loiro, um areia e um gelo, para dar um acabamento natural e fazer com que as mechas prateadas fiquem totalmente integradas.

Mechas contouring: é um tipo de mechas que é usada para iluminar em pontos estratégicos e trazer muita luz ao rosto.

Mechas balayage bronde: é uma cor híbrida entre castanho e loiro, que resulta em um cabelo com vários tons, onde os fios grisalhos são facilmente unificados.

Mechas balayage cinza: é uma cor para as mais ousadas, a coloração cinza pode ser a melhor opção em tendência. Permite um visual atual e moderno, integrando 100% os cabelos grisalhos sem precisar sacrificar o comprimento dos fios.