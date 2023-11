Verão 2023/2024: veja as cores que serão tendência na época mais alegre do ano

O verão está chegando, e com ele, as tradicionais paletas de cores vivas que invadem as passarelas e ganham as ruas. Neste próximo verão 2023/2024, cores como Fondant Pink, Cyber Lime, Elemental Blue, Radiant Red e Nutshell prometem dominar as coleções de moda, trazendo frescor e estilo. A consultora de moda, Camila Cavalcante, compartilha suas dicas sobre como incorporar cada uma dessas tonalidades aos seus looks de verão.

Elegância em Tons de Rosa

Nesta temporada, o Fondant Pink se destaca como uma escolha suave e delicada, transmitindo doçura e feminilidade. Camila Cavalcante sugere a combinação de um vestido midi de chiffon Fondant Pink com sandálias neutras e acessórios dourados para um toque sutil de romance em dias ensolarados.

Vivacidade e Ousadia em Verde-Limão

Para os espíritos livres que buscam destaque, o Cyber Lime é a escolha perfeita, repleto de vivacidade e frescor. Camila sugere um look descontraído, combinando uma blusa sem mangas em Cyber Lime com calças de linho brancas e tênis casuais, oferecendo um visual vibrante para uma tarde casual.

Frescor e Tranquilidade em Tons de Azul

Se busca frescor e tranquilidade, o Elemental Blue é a solução. Uma tonalidade profunda de azul, equilibrada e cheia de personalidade. Camila indica um vestido maxi fluido na cor, combinado com sandálias de plataforma e acessórios prateados, proporcionando elegância descontraída.

Paixão e Sedução em Vermelho Ardente

O Radiant Red, um vermelho fervente e apaixonado, é a cor do momento. Para noites especiais, Camila sugere um vestido envelope em Radiant Red, combinado com saltos altos de tiras e batom correspondente, criando um visual deslumbrante e sedutor.

Versatilidade e Sofisticação em Tons Neutros

Para aqueles que preferem tons neutros, o Nutshell é a tendência. Com sua aura de aconchego e sofisticação, é uma escolha versátil. Camila Cavalcante propõe um macacão de linho em Nutshell, combinado com sandálias de tiras e um chapéu de palha, um visual sofisticado para relaxar na praia.

