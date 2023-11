Remédio caseiro e natural para cobrir cabelos grisalhos de forma eficaz

Os grisalhos fazem parte do processo natural de envelhecimento do corpo humano e do cabelo, mas algumas pessoas preferem usar remédios caseiros elaborados com ingredientes naturais para ocultá-los totalmente.

Tintura natural de arroz e alecrim para cobrir os grisalhos

Existem remédios caseiros muito eficazes para cobrir os grisalhos, preparados com produtos de origem natural e que não requerem uma visita ao salão de beleza todos os meses. A tintura natural de arroz e alecrim é uma das melhores opções para dizer adeus aos indesejados fios prateados.

Trata-se de um remédio caseiro que é muito eficaz para cobrir os grisalhos e, como todo produto novo, é necessário realizar um teste de alergia para descartar possíveis reações adversas e assim suspender o uso em caso de apresentar desconforto no couro cabeludo.

Receita do remédio caseiro de arroz e alecrim para o cabelo

Só precisa de 1 xícara de arroz, 2 colheres de sopa de alecrim e água. Primeiro, deixar o arroz de molho em água limpa durante toda a noite. No dia seguinte, escorrer o arroz e colocá-lo numa panela para aquecer com água. Depois, juntar o alecrim, tampar a panela e deixar ferver por 5 minutos. Por fim, retirar e esperar esfriar.

A aplicação de tintura natural é simples. A mistura pode ser aplicada diretamente em cabelos úmidos e limpos, para deixar agir por 40 minutos. Por fim, remova a tintura com água fresca em abundância.

O óleo de alecrim é um dos ingredientes mais utilizados na elaboração de produtos para o cabelo. Por isso, uma das vantagens dessa tintura caseira é o seu uso constante. Pode ser aplicado duas vezes por semana para obter resultados mais rápidos e seguros.