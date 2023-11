Curvy Lips: a tendência de 2024 para dar volume aos lábios de forma natural

As curvas estarão na moda em 2024, a indústria cosmética já previu isso com o retorno da tendência que causou furor há pouco mais de três anos com os ‘curvy lips’, que se tornaram um ícone através da famosa irmã de Kim Kardashian, Kylie Jenner.

O passar dos anos tem consolidado o lugar dos lábios volumosos em questões de beleza, mas é um fato que nem todas nós temos a forma de consegui-los, seja por nossa aparência física, pelos tratamentos caros ou até mesmo pelo medo de agulhas.

Hailey Bieber Instagram: @haileybieber (Instagram: @haileybieber)

Por esta razão, aqui explicaremos como você pode se juntar à tendência que dominará em 2024, 'Curvy Lips', sem a necessidade de agulhas dolorosas, sem ácido hialurônico, nem tratamentos de beleza caros. Tudo o que você precisará é de maquiagem, e para isso vamos seguir as recomendações de Hailey Bieber, que ofereceu um tutorial para que possamos fazer em casa.

O que são os ‘curvy lips’?

O TikTok já previu sob a hashtag #CurvyLips2024, onde influenciadores e usuárias já estão aderindo à tendência de lábios volumosos que dominará o próximo ano e que, sem dúvida, você ficará apaixonada, pois tornará você irresistível.

Embora, originalmente, a tendência de "Curvy Lips" fosse alcançada apenas através da consulta a um especialista para injetar ácido hialurônico, proporcionando um efeito de grande volume nos lábios, hoje em dia não é necessário pagar por tratamentos caros para dar esse aspecto "carnudo" à nossa boca.

Hoje em dia existem novas alternativas para que as mulheres consigam uma aparência volumosa nos lábios, incluindo diversos glosses com efeito plump com componentes como mentol e ácido hialurônico, que ajudam a destacar sua boca, incluindo produtos da Rihanna, o 'Lip Injection' da Too Faced e o 'Squirt Plumping Gloss Stick' da MAC.

O termo 'Curvy Lips' surgiu em 2021 e é usado para definir lábios que possuem uma curva marcada e parecem estar "levantados", sem necessariamente parecerem com a famosa 'Duck Face' ou 'boca de pato'.

Como alcançar a tendência ‘curvy lips’ com maquiagem?

Para obter o efeito de lábios volumosos com maquiagem, você só precisa de três elementos: um delineador, um batom de cor vibrante e muito brilho.

Passo 1. Defina a forma natural dos seus lábios realçando o contorno com um delineador, lembre-se de que as curvas são cruciais, não tenha medo de marcá-las.

Passo 2. Depois de concluir o primeiro passo, esfume o delineador que acabou de aplicar em direção à parte interna dos lábios para começar a suavizar as transições e obter uma aparência natural.

Passo 3. Aposte em uma cor vibrante, um tom que cause impacto, para adicionar mais volume, ou se você é fã do natural, as cores nude serão suas aliadas.

Passo 4. O último passo é adicionar um pouco de brilho ao centro dos lábios através de um gloss, que ajudará a realçar o seu visual e criar dimensão.