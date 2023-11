Corte bob cacheado: 10 cortes de cabelo favorecem sua beleza e realçam seus cachos

O corte de cabelo bob é um dos mais versáteis e seu sucesso se deve ao fato de se adaptar a todos os tipos de rostos e cabelos.

Você pode usar com franja, sem franja, em versão curta ou em versão 'long bob', dependendo do que melhor se adapte aos seus traços e do que mais te favoreça.

No cabelo cacheado, o ideal são os cortes bob em camadas ou em degradê para definir o volume dos cachos.

Corte de cabelo bob cacheado em camadas microbob

O microbob é muito prático e se adapta perfeitamente ao crescimento dos cabelos. Se você tem cachos definidos, o cabeleireiro pode desfiar as pontas ou fazer camadas longas. Se os cachos forem pouco definidos, a melhor opção será um corte reto que marque o volume.

Corte de cabelo bob cacheado em camadas afro

Se quiser exibir cachos, aposte no bob com volume na parte superior do cabelo para obter um resultado perfeito.

Corte de cabelo bob cacheado em camadas curly

O bob clássico em sua versão em camadas é uma aposta vencedora para cabelos cacheados. Os cortes de cabelo bob clássicos, na altura do pescoço e com uma leve inclinação para frente, são o corte de cabelo por excelência.

Corte de cabelo bob cacheado em camadas com franja

A versão do curly bob com franja é ainda mais fresca e rejuvenescedora.

Corte de cabelo bob cacheado em camadas na altura dos ombros

O clavicut é caracterizado por chegar até a clavícula e ter uma leve inclinação para frente. Use-o com um leve degradê na parte inferior do cabelo para equilibrar os volumes.

Corte de cabelo bob cacheado em camadas com mechas mais curtas na frente

Se você não quer correr riscos, opte por um corte na altura dos ombros com mechas mais curtas na parte da frente. Dessa forma, você reduzirá um pouco o volume do seu cabelo, dará mais movimento e conseguirá enquadrar o rosto.

Corte de cabelo bob encaracolado em camadas clavícula com volume lateral

Também gostamos muito desta versão do clavícula com muito volume nas laterais.

Corte de cabelo bob encaracolado em camadas clavicut com franja

Claro, o bob clavicut também fica ótimo com franja, resultando em um corte fresco e moderno.

Corte de cabelo bob cacheado em camadas long bob

O long bob chega logo abaixo dos ombros. A chave está em usá-lo em camadas para dar movimento e dimensão aos seus cabelos.

Corte de cabelo bob cacheado em camadas long bob com franja

Como não poderia ser diferente, o long bob também fica ótimo com franja. Este corte é perfeito se você quer adicionar volume e dimensão aos seus cachos.