Como saber se você sofre de apneia obstrutiva do sono?

Se você ronca tão alto que a casa inteira ouve, é muito provável que tenha uma apneia obstrutiva do sono, ou AOS, “uma condição potencialmente perigosa em que as pessoas param de respirar por 10 segundos ou mais de cada vez”, explica a CNN em seu portal web.

A apneia obstrutiva do sono (AOS)

A apneia obstrutiva do sono resulta em um menor volume cerebral, danos nas vias de comunicação da matéria branca do cérebro e até mesmo risco de morte.

Caso não se busque ajuda, a apneia obstrutiva do sono pode causar o desenvolvimento de hipertensão, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, depressão ou morte prematura, de acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono.

Além de roncar, você pode estar sofrendo de outro sintoma que ainda não identificou e pode levar anos para ser diagnosticado.

Estados Unidos

"Mais de 30 milhões de pessoas sofrem de apneia do sono nos Estados Unidos, mas frequentemente não é diagnosticada corretamente ou é diagnosticada erroneamente", explica o Dr. Raj Dasgupta, especialista em sono e pneumologista.

"Realmente, o diagnóstico é frequentemente feito de forma errada em mulheres em comparação com homens, pois é possível que as mulheres não apresentem os roncos clássicos e heroicos que os homens costumam ter", disse.

Muito suor durante as noites

"Se o seu corpo não recebe oxigênio suficiente, você entra nesse modo simpático de luta ou fuga, que desencadeia suores noturnos", disse o especialista do sono.

Acorda constantemente

Um estudo descobriu que cerca de 50% dos pacientes com AOS apresentavam nictúria, ou acordar constantemente durante a noite.

Ranger os dentes

"Certamente, a ansiedade e outros fatores podem causar bruxismo, mas uma causa comum é a apneia obstrutiva do sono", explica Dasgupta.

Dor de cabeça pela manhã

"Normalmente, ocorrem diariamente ou na maioria dos dias da semana e podem durar várias horas após acordar de manhã", acrescenta o especialista.

Depressão, fadiga e insônia

“O sono afeta nossa capacidade de pensar, reagir, lembrar e resolver problemas”, disse. “As mulheres, especialmente, têm uma tendência a não relatar sintomas atípicos como insônia, fadiga e depressão”.