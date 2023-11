As revelações desta quinta-feira (30) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

Dias de muito sucesso com mudanças positivas no trabalho que lhe darão o impulso para sair de alguns compromissos e economizar para o futuro. Você sentirá um grande alívio e iniciará novos projetos que lhe permitirão o equilíbrio financeiro que tanto deseja. Tenha muito cuidado com sua saúde porque com o excesso de trabalho você pode entrar em um processo de estresse que vai te quebrar.

Capricórnio

A carta fala do florescimento dos negócios, mas alerta que é preciso ser racional e acima de tudo medido com lucros para poder investir e conquistar novos negócios que lhe permitam continuar avançando no próximo ano. Às vezes, um único detalhe que você ajusta pode fazer as coisas andarem em um ritmo vertiginoso.

Aquário

A família está muito preocupada com o que está acontecendo com você financeiramente e está disposta a ajudá-lo no que você precisar. Deixe de lado o orgulho e aceite apoio para que você consiga sair dessa situação e trazer paz e tranquilidade para sua vida. As oportunidades de emprego virão, mas você deve mudar sua atitude de derrota e ser mais positivo.

Peixes

Você está muito sobrecarregado e isso causa problemas de saúde que deve resolver imediatamente. Esta carta convida você a se libertar dos problemas, a curar feridas e a deixar o passado de lado para seguir em frente. Os negócios estão aqui esta semana, mas com força de vontade e determinação nas decisões você os iniciará de forma permanente.

Com informações da revista Nueva Mujer