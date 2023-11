5 mechas de cabelo para loiras e morenas que fazem parecer mais jovem

Se você quiser mudar o seu visual até o final de 2023, não há melhor técnica para alcançar isso do que com mechas (highlights), que podem ser tão dramáticas ou sutis quanto você preferir.

As mechas dão maior profundidade e movimento ao cabelo, bem como um brilho diferente para realçar o cabelo natural e a cor de base.

O 2024 chega com força e temos essas cinco opções adequadas para morenas e loiras, para qualquer tipo de cabelo e para qualquer corte.

Café quente com caramelo

Remova as dores do crescimento das raízes, pois apenas temos que tingir as pontas com uma base marrom quente e mechas caramelo que dão vida ao cabelo.

Mechas loiras bege

Morenas e loiras podem usar essas mechas já que criam uma tonalidade sóbria, mas sem perder a elegância, e ajuda muito para disfarçar os grisalhos.

Mechas Rosa Quente

Se você tiver curiosidade de experimentar um leve e sutil tom de rosa, é o seu momento. Você pode manter um elegante toque de rosa muito suave para dar mais profundidade e riqueza ao seu cabelo.

Mechas Loiras Icy com Luzes mais Escuras

As mechas loiras Icy Blonde são semelhantes a uma paleta de platina cinza, que, misturada com um cabelo com base castanho ou loiro, resulta numa combinação harmoniosa e muito brilhante. Outro que nos ajuda a disfarçar os grisalhos de forma moderna e elegante.

Mechas de Chocolate com Cereja

Elas são primas das mechas warm rose, mas têm um tom mais vermelho que dá um ar mais sofisticado e são perfeitas se você não quiser fazer uma transição drástica para o cabelo cobre.