Perfumes para atrair o amor de acordo com o Feng Shui: 5 fragrâncias sensuais e elegantes

Se você está procurando apenas coisas positivas para sua vida, contaremos quais são os perfumes para atrair o amor de acordo com o Feng Shui. Perfumes que são a versão econômica dos que usam as famosas, com aroma luxuoso e elegante.

Porque sim, os aromas são capazes de nos fazer sentir seguras de si, elevar a autoestima, lembrar quanto somos bonitas e essa atitude empoderada tornará você muito atraente para as pessoas ao seu redor.

Perfumes para atrair o amor de acordo com o Feng Shui

Vanilla Gold Rush de Paris Hilton

Dê um passo à frente e comece a mudar a sua vida hoje mesmo. Não há melhor momento para começar a criar a vida dos seus sonhos.

De acordo com o site Glamour, o primeiro da lista é o doce aroma de baunilha a que ninguém consegue resistir. Mas também integra ricos aromas de pétalas de rosa e violeta que se tornará na sua arma secreta para um primeiro encontro ou sair para dançar, pois não passa despercebida e tem alta durabilidade.

Jazmín Wild Rose da Coach

Jasmim é uma das espécies aromáticas mais sedutoras que você pode incluir em seus looks, pois, de acordo com o Feng Shui, faz parte das plantas que atraem boa sorte, ao mesmo tempo que melhoram a sorte no amor. Neste caso, a Coach o combinou com bergamota picante, jasmim, sambac e groselha vermelha, para ajudá-la a conquistar.

Rose Goldea da Bvlgari

Entre os perfumes para atrair o amor de acordo com o Feng Shui, estão, definitivamente, aqueles elaborados com rosas, pois elevam sentimentos quentes, apaixonados e românticos. Você pode optar por este, que se mistura muito bem com o almíscar branco, o absoluto de rosa damascena e jasmim do Egito, mais um pouco de incenso branco embrulhado em madeira de sândalo.

Flora da Etnia

Também deve saber que o patchouli é considerado um afrodisíaco natural. Seu aroma terroso e quente pode despertar a paixão e o desejo, por isso recomendamos esta fusão de flores brancas e frutas vermelhas, que envolvem você em doçura e calor.

Classique de Jean Paul Gaultier

A canela é um aroma quente e especiado que está associado à abundância, positividade e até mesmo ao dinheiro. Isso destaca-se neste clássico da moda, lançado com muito sucesso em 1993.